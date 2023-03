Per oltre trent’anni, dal 1983 al 2016, il design di Land Rover Defender è rimasto invariato, diventando iconico tra gli appassionati di fuoristrada ma non solo. Per celebrare il 75° anniversario di Land Rover, il Gruppo LEGO ha presentato oggi un nuovo set, dedicato proprio al fuoristrada per eccellenza, dotandolo di ogni accessorio necessario alle avventure off-road. Diamo quindi il benvenuto a LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90.

Una incredibile avventura

Un mezzo simile non poteva ovviamente avere una presentazione comune, ed è per questo che è stato scelto uno scenario mozzafiato come quello delle highlands scozzesi. Una Land Rover Defender, di color giallo brillante, è quindi diventata il LEGO Store più difficile da raggiungere al mondo. Sono stati chiamati all’impresa Raha Moharrak, prima donna saudita a scalare l’Everest e le Seven Summits, e Aldo Kane, avventuriero scozzese esperto di luoghi estremi.

I due hanno dovuto affrontare una impegnativa scalata per raggiungere il LEGO Store, ma si sono dovuti cimentare anche in un’altra ardua impresa: costruire il set, compost da 2.336 pezzi, e farlo più velocemente del rivale. Nel video che vedete qui sotto vediamo i due attraversare le highland, superando sentieri e strade dissestate prima di giungere a destinazione e dedicarsi alla costruzione. La figlia del deserto è estremamente competitiva e abituale costruttrice LEGO, l’avventuriero gioca in cassa ma non tocca un LEGO da oltre trent’anni. Scoprite quindi chi si sarà aggiudicato la sfida.

Il nuovo set è stato pensato per essere costruito in due varianti, una per l’utilizzo quotidiano e una per le avventure off-road, con numerosi accessori come snorkel, portapacchi, paraurti anteriore con verricello, sponde laterali, cassetta degli attrezzi, estintore, piastre di trazione per superare sabbia e fango e molto altro.

Kurt Kristiansen, LEGO Design Master, ha parlato della sfida rappresentata dalla creazione del nuovo set, in particolare per quanto riguarda il formato due in uno:

“Ero così entusiasta quando il Gruppo LEGO mi ha chiesto di partecipare a questa attività. Costruisco almeno un set LEGO al mese, quindi lavorare insieme ai due marchi è stata un’avventura epica. Correre attraverso le Highlands in una Defender classica, cercare di essere la prima ad arrivare allo spettacolare negozio LEGO e tra i primi a giocare con il nuovo modello, è stato davvero un sogno che è diventato realtà.“

Raha Moharrak si è invece dimostrata entusiasta dell’esperienza vissuta:

E non è stato da meno Aldo Kane, un po’ arrugginito nella fase di montaggio ma sicuro dei propri mezzi:

“Era la prima volta che costruivo un set LEGO dopo anni, ma mi sentivo abbastanza sicuro delle mie abilità di guida: dopotutto, sono cresciuto nelle Highlands, quindi questo ha rappresentato sicuramente un vantaggio per me. Nonostante questo, il terreno impervio e le condizioni climatiche poco favorevoli hanno reso l’avventura piuttosto impegnativa! La mia parte preferita di tutta l’esperienza credo sia stato il fatto che io e Raha siamo diventati amici. Questo, unito al giocare con il nuovo set LEGO, è stato davvero un momento indimenticabile!“

Per acquistare il nuovo set LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90 dovrete attendere ancora qualche giorno. Sarà infatti in vendita su LEGO.com e in tutti i LEGO Store a partire dal 4 aprile, anche se gli iscritti al programma VIP potranno acquistarlo in anteprima dal primo al 3 aprile. Il prezzo è fissato a 239,99 euro e da luglio sarà in vendita anche nei negozi Toys Center.

Tra le caratteristiche principali vale la pena segnalare lo sterzo perfettamente funzionante, così come porte e cofano, due diverse opzioni per quanto riguarda il motore, tre diverse varianti di cofano, sospensioni funzionanti e interni dettagliati e pneumatici di scorta.