Un assaggio dei nuovi head-up display di BMW ce lo serviva la i Vision Dee a inizio gennaio. Si tratta di una soluzione particolarmente futuristica che, grazie all’interazione con un sistema chiamato BMW Mixed Reality Slider, offre contenuti di vario tipo anche in realtà aumentata. Panoramic Vision, così si chiama questo nuovo head-up display, che rispetto a quest’ultimo è meno estremo ma pur sempre esteso e permette di ottenere diverse informazioni utili per la guida e non solo.

Si tratta di una soluzione che consente inoltre ai designer di BMW di esplorare nuove possibilità stilistiche per gli interni delle auto, evitando l’obbligo di realizzare la plancia e altri elementi strutturali in funzione degli schermi per l’infotainment e per il quadro strumenti, a tutto vantaggio di maggiore spazio e libertà, di movimento per gli occupanti e di soluzioni per chi progetta gli interni dei veicoli.

Il costruttore spiega che grazie a un nuovo sistema di proiezione il conducente e i passeggeri possono decidere quali informazioni vedere, quando e dove, rendendo l’intera area frontale uno spazio utile (la zona in basso del parabrezza, scurita appositamente per rendere le informazioni proiettate più visibili), a tutto vantaggio anche della sicurezza e del motto occhi sulla strada.

Questo nuovo head-up display esteso sarà di serie sulle auto del costruttore prodotte dal 2025 in poi, quindi difficilmente lo vedremo nella nuova BMW Serie 5, famiglia di auto il cui debutto è stato annunciato ieri, fra cui c’è anche la versione elettrica col nome di BMW i5.

L’ottava generazione arriverà quindi anche con un modello 100% elettrico, disponibile anche nella variante BMW M, al debutto fra circa un anno, nella primavera del 2024: prima la versione berlina, poi la station wagon i5 Touring.

Dunque, restate collegati che il prossimo appuntamento per il lancio della nuova BMW Serie 5 elettrica è previsto per il mese di ottobre 2023.

