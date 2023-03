Vi trovate spesso a viaggiare in treno, in metropolitana o in aereo e non sapete come far passare il tempo? Con X7 Plus, una console portatile economica in offerta oggi su Cafago, potrete giocare con i migliori titoli del passato senza scaricare la batteria dello smartphone.

Console portatile X7 Plus

Con oltre 1.000 titoli presenti nella memoria e la possibilità di aggiungere schede microSD fino a 32 GB, la console X7 Plus è in gradi di assicurare un divertimento virtualmente infinito, grazie anche a una batteria da 1.500 mAh che permette di giocare a lungo prima di dover ricorrere a una ricarica.

Le dimensioni sono tutto sommato contenute, se guardiamo alla quantità di funzioni e controller presenti. Misura infatti 20 x 10 x 6,5 centimetri ma alloggia uno schermo da 5,1 pollici, due stick analogici, undici pulsanti digitali e due trigger dorsali per offrire una grande varietà di controlli in-game.

Nella parte superiore della console sono inoltre presenti i tasti volume, il tasto di accensione, il microfono, lo slot per microSD, il tasto per bloccare lo schermo, una telecamera e l’uscita video per collegare la console a una TV o a un monitor e giocare sul grande schermo di casa. Da sottolineare la finitura in gomma dei due stick analogici, che consentono di avere un grip migliore e avere sempre tutto sotto controllo.

Con X7 Plus non avete solo una console da gioco ma anche un lettore multimediale, per guardare video, ascoltare musica e leggere libri, oltre a diverse applicazioni tutte molto utili in ogni situazione. Nella confezione di vendita, oltre alla console portatile, trovate anche un cavo per la ricarica della batteria interna, un paio di cuffie per giocare senza disturbare e un cavo AV per collegarla a uno schermo esterno.

Tutto questo a soli 36,99 euro, prezzo che include le spese di spedizione e l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare dazi doganali o costi aggiuntivi, visto che è tutto assolto dal venditore. A seguire il link per l’acquisto su Cafago.

Informazione Pubblicitaria