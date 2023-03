Sono disponibili da poche ore le nuove TV Samsung Neo QLED e OLED, acquistabili in preordine e con una promozione di lancio particolarmente interessante che permette di portarsi a casa Galaxy S22 o S22 Ultra gratuitamente a seconda del modello scelto.

Queste nuove smart TV partono da 1.399 euro e sfiorano i 10mila, per una gamma molto varia di cui vi lasciamo i principali dettagli qui sotto, prima di spiegarvi come funziona la promozione in questione.

Prezzi, modelli e caratteristiche delle nuove TV Samsung Neo QLED

Samsung ha aggiornato la famiglia di televisori Neo QLED introducendo quattro serie, ciascuna delle quali suddivisa in tre dimensioni diverse, fatta eccezione per la QN90C di cui Samsung vende ben 5 versioni.

Fra queste sono presenti opzioni con risoluzione 4K e 8K, tutte dotate del processore Neural Quantum e con Quantum Mini LED a garanzia di un’elevata qualità dell’immagine, con elaborazione a 14 bit e tecnologia di AI upscaling che supporta varie funzioni quali Real Depth Enhancer Pro e Shape Adaptive Light Control.

Da segnalare anche la presenza di tecnologie quali l’Auto HDR Remastering: il sistema di rimasterizzazione automatica delle scene che sfrutta l’intelligenza artificiale applicando in tempo reale effetti HDR a contenuti di tipo SDR migliorandone la resa in termini di vividezza e di immersività.

Per quanto riguarda invece le funzioni smart, a bordo di queste nuove TV Samsung Neo QLED c’è SmartThings, la piattaforma che permette di gestire i dispositivi della smart home, con tanto di modulo One-Chip compatibile con Zigbee e Matter per controllare i dispositivi anche di terze parti.

Questi sono i modelli e le versioni disponibili in Italia in preordine, con annessi i prezzi:

QN900C 8K: 85”(€ 9.999) – 75”(€ 7.499) – 65”(€ 5.499)

8K: 85”(€ 9.999) – 75”(€ 7.499) – 65”(€ 5.499) QN800C 8K: 85”(€ 7.999) – 75”(€ 5.299) – 65”(€ 3.799)

8K: 85”(€ 7.999) – 75”(€ 5.299) – 65”(€ 3.799) QN90C 4K: 85”(€ 5.499) – 75”(€ 3.899) – 65”(€ 2.799) – 55”(€ 2.399) -50″(€ 1.699) -43″(€ 1.399)

4K: 85”(€ 5.499) – 75”(€ 3.899) – 65”(€ 2.799) – 55”(€ 2.399) -50″(€ 1.699) -43″(€ 1.399) QN85C 4K: 75”(€ 3.299) – 65”(€ 2.499) – 55”(€ 1.799)

Le Samsung OLED 2023: dettagli e prezzi

Sono invece solo due le nuove TV Samsung OLED, da 55 e da 65 pollici, appartenenti entrambe alla versione S90C a cui si aggiungerà nei prossimi mesi anche un modello più grande, da 77″. La più piccola costa di listino 2.399 euro, mentre il modello da 65″ 3.199 euro.

Sono delle smart TV dotate della tecnologia Quantuim Dot, del processore Neural Quantum e di tutte le funzioni smart presenti nei televisori di Samsung, con Gaming Hub e il necessario per poter giocare, fra cui la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD.

Presente inoltre Samsung TV Plus, il servizio che integra i canali TV in streaming e video on demand gratuitamente: oltre 90 canali in Italia e 1800 a livello globale. È disponibile sia per queste nuove televisioni appena annunciate e per tutte le smart TV di Samsung.

Come funziona la promozione per Samsung Neo QLED e OLED

Queste nuove televisioni di Samsung, come anticipato, sono acquistabili da poche ore, dal 13 marzo al 9 aprile più precisamente, periodo entro il quale è in vigore una promozione di lancio dedicata.

Chi decide di acquistare una TV Samsung Neo QLED o OLED S90C dalle dimensioni pari o superiori a 65″ riceverà in regalo uno smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Questi sono i modelli interessati: QE65QN800CTXZT, QE65QN85CATXZT, QE65QN900CTXZT, QE65QN90CATXZT, QE65QN95CATXZT, QE65S90CATXZT,

QE75QN800CTXZT, QE75QN85CATXZT, QE75QN900CTXZT, QE75QN90CATXZT, QE75QN95CATXZT, QE77S90CATXZT, QE85QN800CTXZT, QE85QN900CTXZT, QE85QN90CATXZT.

Comprando invece un televisore dalle dimensioni inferiori a 65″ dovrà “accontentarsi” di avere come omaggio Samsung Galaxy S22. Nello specifico ecco le versioni relative: QE43QN90CATXZT, QE50QN90CATXZT, QE55QN700CTXZT, QE55QN85CATXZT, QE55QN90CATXZT, QE55QN95CATXZT, QE55S90CATXZT.

Per usufruire di questa promozione non è necessario acquistare queste TV esclusivamente sullo store di Samsung, ma è possibile farlo anche altrove ad esempio su Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics e presso altri negozi di elettronica.

C’è però un codice sconto valido fino al 9 aprile e dedicato a chi acquista queste TV Samsung Neo QLED e OLED sullo shop di Samsung, che sconta inoltre del 10% il listino. Per approfittarne basta inserire il coupon PROMOTV2023 in fase di acquisto per ottenere direttamente il 10% di sconto sul prezzo di listino.

Per il resto, bisogna sapere inoltre che l’acquisto deve essere effettuato entro il 9 aprile, e bisognerà inoltre registrare il prodotto su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna dello stesso. Fatto questo non serve fare altro che aspettare di ricevere il proprio omaggio: Samsung Galaxy S22 o S22 Ultra.

Per maggiori dettagli, questa è la pagina di Samsung dedicata alla promozione dove sono reperibili sia gli altri dettagli che il regolamento completo.

