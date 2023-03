Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al continuo miglioramento di questo servizio di messaggistica, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più personalizzazbile.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione nativa per Windows, che è arrivata così alla versione 2.2309.2.0.

Le novità della versione 2.2309.2.0 di WhatsApp per Windows Beta

Negli ultimi tempi gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno deciso di dedicare particolare attenzione all’app nativa per Windows e con la nuova versione beta è stata introdotta per alcuni utenti la possibilità di selezionare più messaggi all’interno di una conversazione e quindi scegliere se eliminarli o inoltrarli tutti in una volta.

Così come viene mostrato da questo screenshot, diventa possibile selezionare più messaggi dopo aver fatto clic su “Seleziona” nel menu contestuale di una conversazione su un messaggio.

In alternativa, gli utenti possono fare clic in un punto qualsiasi all’interno di una conversazione e verrà visualizzata l’opzione “Seleziona messaggi”, che consente loro di selezionare più messaggi all’interno di una chat e scegliere se eliminarli, aggiungerli a Speciali, copiarli o inoltrarli tutti in una volta.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile.

Come scaricare le nuove versioni dell’applicazione

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp per Windows Beta potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link mentre la versione stabile può essere scaricata seguendo questo link.

Se invece preferite il client Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

