L’acclamato regista Alex Gibney, vincitore di un Oscar per il suo film del 2007 Taxi to the Dark Side e autore di vari documentari di alto profilo, sta lavorando su una nuova pellicola che ha come protagonista Elon Musk.

Il documentario di Gibney è intitolato semplicemente “Musk” e punta a raccontare in modo non patinato la vita di una delle persone che sta contribuendo maggiormente a cambiare il mondo e la vita delle persone.

L’opera sembra in buone mani poiché Gibney ha già realizzato vari documentari tra i quali Steve Jobs: Man in the Machine e We Steal Secrets: The Story of Wikileaks.

Il documentario su Elon Musk sarà prodotto dalla società Jigsaw Productions dello stesso Gibney in collaborazione con le società di produzione Closer Media, Double Agent e Anonymous Content.

In una dichiarazione il regista si è dichiarato estremamente entusiasta del lavoro svolto finora e felicissimo dello straordinario gruppo con il quale sta collaborando.

Zhang Xin, fondatore di Closer Media, ha condiviso l’entusiasmo di essere parte di questo progetto, in quanto ritiene che Elon Musk è innegabilmente una delle figure più influenti del nostro tempo ed esaminare il suo impatto sul mondo sarà senza dubbio una sfida stimolante.

Il protagonista non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, inoltre non è noto chi si occuperà di distribuire l’opera.

