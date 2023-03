Nel 2022 Apple è stato il primo produttore di smartphone a piazzare otto dei suoi dispositivi nella classifica dei dieci più venduti al mondo. Samsung si è dovuta accontentare dei restanti due posti.

Secondo il report di Counterpoint Research, i dispositivi in questa classifica hanno generato il 19% delle vendite globali totali di smartphone nel 2022, come nell’anno precedente.

Dei 10 smartphone più venduti al mondo nel 2022, 8 sono iPhone

L’iPhone 13 è stato lo smartphone di Apple più venduto del 2022, contribuendo al 28% delle vendite complessive di iPhone ed è stato lo smartphone più venduto nei principali mercati come Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia.

Inoltre, l’iPhone 13 è rimasto lo smartphone più venduto in ogni mese dal suo lancio nel settembre 2021 fino all’agosto 2022. I tagli di prezzo dopo il lancio della serie iPhone 14 hanno spinto ulteriormente i volumi di vendita dell’iPhone 13 nei mercati in via di sviluppo e nel complesso le vendite di iPhone 13 sono state due volte superiori a quelle di iPhone 13 Pro Max, che è stato il secondo smartphone più venduto nel 2022.

Per la prima volta una variante Pro Max di una serie di iPhone ha registrato un volume maggiore rispetto ai modelli Pro e base, mentre l’iPhone 12, lo smartphone più venduto del 2021, è anche il più datato nella top 10 per il 2022.

L’iPhone SE 2022, tra gli smartphone più compatti del settore, ha conquistato il decimo posto e come il suo predecessore ha riscosso successo in Giappone.

Samsung occupa le restanti due posizioni, una in più rispetto all’anno precedente, ma con i suoi modelli entry-level Galaxy A13 e Galaxy A03, che sono anche gli unici dispositivi in classifica a non offrire connettività 5G.

La classifica relativa agli smartphone più venduti al mondo nel 2022 parla chiaro: chi è disposto a spendere per uno smartphone sceglie Apple, e a Samsung non resta altro che prendere in giro il suo storico rivale e accontentarsi di fornirgli i display.

Leggi anche: Migliori smartphone, la nostra classifica