In occasione del lancio di OnePlus 11, avvenuta un mese fa, l’azienda ha presentato sul mercato un paio di cuffie true wireless di fascia alta: le OnePlus Buds Pro 2. Tuttavia, in India, a questo annuncio la compagnia ha affiancato anche quello delle Buds Pro 2R, modello economico delle cuffie di cui sopra dalle quali riprendono appieno il design e la finitura sacrificando poche caratteristiche tecniche.

Ebbene, OnePlus ha annunciato ufficialmente l’approdo delle suddette cuffie economiche in Cina con il nome di OnePlus Buds Pro 2 Lite. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Specifiche tecniche OnePlus Buds Pro 2 Lite

Come anticipato, le OnePlus Buds Pro 2 Lite adottano lo stesso design del modello di fascia superiore caratterizzato dal look a doppio tono: lucido sullo stelo e opaco nella parte superiore. Inalterata rimane anche l’estetica del cofanetto di ricarica, disponibile in tre colorazioni (Nera, Bianca e la più originale Verde).

Da punto di vista hardware, le cuffiette mantengono la collaborazione con l’iconico compositore Hans Zimmer e il marchio Dynaudio, rinominata azienda cinese specializzata nella realizzazione di altoparlanti di alta qualità. Le OnePlus Buds Pro 2 Lite offrono una coppia di driver da 11 mm e 6 mm riuscendo, peraltro, a conservare funzioni come l’audio spaziale per l’ascolto di suoni 3D e la cancellazione attiva del rumore fino a 48 dB; funzioni solitamente relegate ai modelli di fascia alta e che, per questa ragione, sono spesso tra le prime a essere sacrificate nella realizzazione di un modello economico. Inoltre, alla ANC si aggiunge anche la modalità trasparenza.

Tra le altre caratteristiche di rilievo menzioniamo il Bluetooth 5.2 e LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec), un’autonomia che si attesta sulle 9 ore senza cancellazione attiva del rumore e a 6 ore con la funzione abilitata; 39 ore, invece, l’autonomia con il case di ricarica. Presente inoltre una modalità a bassa latenza (54 ms) dedicata al gaming.

Dopo aver passato in rassegna le caratteristiche delle OnePlus Buds Pro 2 Lite veniamo alle differenze con il modello di fascia alta riscontrabili esclusivamente nell’assenza della ricarica wireless nella custodia e del tracciamento della testa in fase di ascolto. Un paio di cuffie true wireless che, a differenza di altri modelli economici, non scende a compromessi nell’offrire un’esperienza d’uso di qualità a un prezzo accessibile.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

Parlando proprio del prezzo: le OnePlus Buds Pro 2 Lite sono attualmente disponibili solo in Cina a un prezzo di 799 yuan, circa 108 euro.

L’azienda non ha rivelato dettagli riguardo la commercializzazione in altri mercati al di fuori dei confini casalinghi; vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere novità a riguardo.

Potrebbe interessarti anche: Annunciata la data di lancio ufficiale delle Nothing ear (2)