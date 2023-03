Le action camera sono entrate ormai nelle vite di moltissime persone, soprattutto degli appassionati di attività all’aria aperta e sport, più o meno estremi. Tra i produttori che hanno saputo ritagliarsi uno spazio in questo mercato troviamo sicuramente Insta360, con le sue action camera a 360 gradi, capaci quindi di registrare video che permettono di vedere in ogni direzione.

Uno dei modelli più apprezzati è indubbiamente Insta360 ONE RS, la prima telecamera a 360 gradi realizzata in collaborazione con Leica, brand storico nel campo della fotografia. Grazie alla promozione di Cafago, store online che spedisce anche nel nostro Paese, oggi potete averla con un incredibile sconto di 200 euro, davvero niente male.

Insta360 ONE RS

L’action camera di Insta360 utilizza due sensori CMOS da 1 pollice, in grado di catturare immagini di altissima qualità, con una gamma dinamica spettacolare. Grazie al sensore è possibile catturare video a 360 gradi alla risoluzione di 6K e foto, sempre a 360 gradi, alla risoluzione di 21 megapixel.

La modalità Pure Shot HR fa ricorso all’intelligenza artificiale e all’esposizione automatica per migliorare in range dinamico e i due sensori da 1 pollice permettono di catturare un numero impressionante di dettagli, anche nelle zone d’ombra per risultati ineguagliabili da altri dispositivi simili.

Per registrare video stabili in ogni situazione, anche la più movimentata, non dovrete nemmeno acquistare un gimbal, visto che Insta360 One RS è dotata di un sistema di stabilizzazione a 6 assi e livellamento automatico dell’orizzonte, grazie a una serie di algoritmi di qualità assoluta.

La batteria da 1.350 mAh offre una lunga autonomia e grazie alla ricarica rapida non ci vorrà molto per essere di nuovo operativi anche dopo lunghe sessioni di registrazione. E se piove non dovrete preoccuparvi di trovare un riparo, visto che la certificazione IPX3 vi mette al ripario da brutte sorprese. È inoltre possibile utilizzare il selfie stick invisibile, da acquistare separatamente, per riprese ancora più dinamiche e incredibili.

Potete acquistare Insta360 ONE RS su Cafago fino a esaurimento delle scorte (molto limitate) a soli 699 euro invece di 899 euro. La cifra include la spedizione veloce dal magazzino in Germania e l’IVA. Non dovrete quindi pagare alcun costo aggiuntivo al ricevimento della merce.

Acquistate Insta360 One RS su Cafago

Informazione Pubblicitaria