Mancano un paio di settimane alla festa del papà, quale momento dunque per farlo sentire speciale se non nel giorno in cui viene celebrato il suo ruolo? Se siete stufi di regalare i classici dopobarba, rasoi e profumi, è il momento di pensare a un regalo originale, in grado di stupirlo. Che ne dite di farlo con una delle tante proposte del Gruppo LEGO, che da qualche anno ha delle linee pensate espressamente per gli adulti.

Ci sono idee per chi ama la saga di Star Wars ma anche per chi è appassionato d’arte, così come dei capolavori per i fan più sfegatati dell’universo Marvel o fedeli riproduzioni di automobili per gli appassionati di quattro ruote. Abbiamo dunque selezionato alcuni dei modelli più interessanti, perfetti per un regalo indimenticabile per il vostro papà.

Che la Forza sia con te, papà

Per i papà appassionati della saga di Star Wars, che magari stanno seguendo le vicende del Mandaloriano, ecco il Casco del Mandaloriano LEGOP Star Wars, che ricrea in maniera fedele il casco del cacciatore di taglie Din Djarin. È un set divertente da costruire e bellissimo da esporre, sulla scrivania, nello studio o anche in soggiorno.

LEGO ha da poco lanciato due nuovi set che vanno ad arricchire la linea di caschi: Il Casco del Comandante clone Cody e il Casco di Captain Rex. Il primo rende omaggio a un fedele comandante clone, mentre il secondo è dedicato a uno dei comandanti della Legione 501, quella che eseguì l’Ordine 66 sterminando tutti i cavalieri Jedi e che segui Darth Vader nel passaggio al lato oscuro della Forza.

E se il vostro papà è un amante del lato oscuro, perché non regalargli proprio il casco del Signore Oscuro dei Sith, forse il più iconico dell’intera saga, pronto a fare bella mostra di sé in qualche angolo della vostra casa.

Papà appassionati di arte

Vi piace visitare i musei con il vostro papà perché condividete la stessa passione per l’arte? Allora il set Hokusai: La grande Onda LEGO Art è il regalo perfetto. Oltre a offrire un’esperienza di costruzione immersiva, per rilassarsi e staccare dallo stress quotidiano, il set permette di ricostruire il celebre quadro realizzato su legno nel 1839.

Con i suoi 1.810 mattoncini rappresenta una sfida divertente da realizzare in famiglia, per passare delle belle serate e avere un’opera d’arte da esporre in casa. Se invece il papà è appassionato delle opere di Vincent Van Gogh, allora il set LEGO Ideas Notte stellata è il regalo perfetto. Con oltre 2.300 mattoncini rappresenta una sfida complessa, con elementi tridimensionali che riproducono alcuni elementi del quadro, dalle nuvole alle colline e al paesello. E non manca la minifigure di Van Gogh impegnato a dipingere la propria opera.

Un supereroe per un supereroe

Se anche per voi il papà è un supereroe, perché non farglielo sapere con Sanctum Sanctorum LEGO Marvel, perfetto e imperdibile per un vero Marvel addicted. Con oltre 2.700 mattoncini sarà possibile riprodurre il luogo protetto da Doctor Strange e alcune delle scene più iconiche viste al cinema in Avengers: Infinity War e Doctor Strange nel Multiverso della follia.

E grazie alle 9 minifigure incluse nel set, Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, potete inventare nuove storie insieme per un divertimento senza fine.

Super Mario, passione infinita

Per quei papà che hanno vissuto l’età d’oro dei videogiochi, in cui uno dei personaggi più amati era quello di Super Mario, ecco un regalo unico nel suo genere: Il potente Bowser LEGO Super Mario, che utilizza più di 2.800 mattoncini per ricostruire il re dei Koopa, uno dei più acerrimi nemici dell’idraulico coi baffi.

Il carapace pieno di aculei, il lanciafiamme e i pulsanti per muovere il personaggio, offrono ore di divertimento insieme, soprattutto se avete gli starter pack della serie LEGO Super Mario. Imperdibile anche come oggetto da collezione e da esposizione.

Scaldate i motori

Il vostro papà ama le quattro ruote? Il Gruppo LEGO ha ina serie di offerte per tutti i gusti, sia della serie Technic, più complessa da costruire ma che offre risultarti molto soddisfacenti, sia con la serie Speed Champions, con modelli che oltre a essere esposti possono finire nella vostra città.

Per gli amanti della Rossa ecco il set Ferrari Daytona LEGO Technic, ricco di dettagli e con un design unico, con motore e cambio multimarcia. Se invece il cuore batte per Bugatti ecco Bugatti Bolide LEGO Technic, con motore W16 funzionante, sterzo, portiere ad ala di gabbiano per un tributo unico alla casa francese.

Per chi ama le muscle car americane invece ecco Ford GT 2022 LEGO Technic, quasi 1.500 mattoncini per questo modello in scala 1:12 dalle linee uniche nel suo genere. con pistoni mobili e sospensioni realistiche. Il double pack LEGO Speed Champions McLaren Solus GT & McLaren F1 LM invece celebra il 60 anniversario del costruttore inglese con due tra le auto più iconiche dell’intera produzione.