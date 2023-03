Per chi è alla ricerca di una nuova offerta fibra per la connessione di casa, il mese di marzo segna un’importante conferma: la fibra ottica di WINDTRE è disponibile a prezzo scontato per i già clienti WINDTRE di rete mobile. Chi ha già una SIM WINDTRE, infatti, ha l’opportunità di scegliere lo stesso operatore anche per la connessione di casa, ottenendo un vantaggio significativo. La nuova promo di WINDTRE, infatti, garantisce, per tutto il mese di marzo, uno sconto sul canone dell’abbonamento per la connessione Internet di casa oltre alla possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria SIM WINDTRE. Per tutti i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Ecco i dettagli della promozione:

La fibra WINDTRE costa 22,99 euro al mese per i clienti di rete mobile

Per i clienti WINDTRE di rete mobile, in questo momento, scegliere l’operatore anche per la connessione di casa conviene ancora di più. Attualmente e per tutto il mese di marzo, infatti, è possibile attivare Super Fibra di WINDTRE al prezzo scontato di 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro al mese, prezzo riservato a chi non ha una SIM WINDTRE con offerta mobile attiva da almeno un mese. Lo sconto resterà attivo fino a quando la SIM WINDTRE e la relativa offerta mobile resteranno attivi.

La proposta di WINDTRE per la connessione Internet di casa include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, invece, l’accesso ad Internet avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega; nelle aree dove non c’è copertura della FTTH e della FTTC è possibile attivare Super Internet Casa , l’offerta FWA di WINDTRE che viene proposta sempre a 22,99 euro al mese per i già clienti di rete mobile

tramite rete in con velocità massima di 2.5 Giga; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, invece, l’accesso ad Internet avverrà tramite fino a 200 Mega; nelle aree dove non c’è copertura della FTTH e della FTTC è possibile attivare , l’offerta di WINDTRE che viene proposta sempre a 22,99 euro al mese per i già clienti di rete mobile 12 mesi di Amazon Prime gratis ; il bonus è valido anche per i già clienti Amazon Prime come estensione dell’abbonamento in corso

; il bonus è valido anche per i già clienti Amazon Prime come estensione dell’abbonamento in corso funzione Wi-Fi Calling inclusa senza costi aggiuntivi per chiamare e ricevere dal proprio dispositivo mobile tramite la connessione WI-FI della propria rete fissa WINDTRE

Da notare, inoltre, che nel canone mensile dell’offerta WINDTRE è incluso il costo del modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi) che, quindi, non comporterà alcun costo aggiuntivo. WINDTRE mette a disposizione un modem router con supporto Wi-Fi 6 ma è possibile utilizzare un dispositivo differente da quello fornito dall’operatore. L’offerta prevede un contributo di attivazione una tantum di 39,99 euro, sia in caso di attivazione della connessione tramite fibra FTTH che in caso di connessione tramite fibra FTTC.

Come anticipato in precedenza, per i clienti WINDTRE di rete mobile che scelgono la fibra WINDTRE c’è un bonus aggiuntivo. Oltre allo sconto sul canone, infatti, è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi, semplicemente abbinando la propria SIM al nuovo abbonamento per la connessione Internet casa. Per ogni linea fissa, inoltre, è possibile abbinare fino a 3 SIM con Giga illimitati senza costi extra oltre al canone mensile.

Per ottenere i Giga illimitati è necessario che l’offerta mobile attiva appartenga ad una delle seguenti categorie: UNLIMITED, UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, SILVER, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE, DI PIU’ LITE, DI PIU’ FULL, FAMILY o WIND SMART. L’attivazione del bonus avviene direttamente tramite l’app WINDTRE da cui è possibile aggiungere anche le altre due SIM con cui avere Giga illimitati.

Per accedere all’offerta e attivare la fibra WINDTRE da 22,99 euro al mese è possibile utilizzare il link qui di sotto:

>> Verifica la copertura ed attiva la fibra WINDTRE da 22,99 euro al mese <<

