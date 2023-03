Hai visto un codice QR su un prodotto o un volantino e ti sei chiesto come crearne uno anche tu? Grazie a QR Code Generator puoi farlo in modo semplice e gratuito. In questo articolo ti spieghiamo cosa sono i codici QR e come utilizzare QR Code Generator, disponibile online anche in versione gratuita.

Come funziona QR Code Generator e a che serve

I codici QR sono dei codici a barre bidimensionali, formati da una serie di punti e linee, che possono essere scansionati utilizzando la fotocamera di uno smartphone, di un tablet o di lettori appositi. Questi codici sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, poiché consentono di accedere rapidamente a informazioni offline e online, come siti web, indirizzi e-mail, numeri di telefono, menu, biglietti da visita, sistemi di autenticazione e di pagamento e molto altro ancora.

Per creare un codice QR personalizzato contenente informazioni specifiche, come indirizzi web, testi, numeri di telefono e contatti di posta elettronica è possibile utilizzare QR Code Generator. Questo sito web offre una vasta gamma di opzioni per creare codici QR personalizzati, tra cui:

Sito web: inserisci l’URL del tuo sito web e il generatore creerà un codice QR che può essere scansionato con uno smartphone o un tablet per accedere direttamente al tuo sito.

inserisci l’URL del tuo sito web e il generatore creerà un codice QR che può essere scansionato con uno smartphone o un tablet per accedere direttamente al tuo sito. Testo : inserisci il testo che desideri includere nel codice QR, come una breve descrizione del tuo prodotto o servizio.

: inserisci il testo che desideri includere nel codice QR, come una breve descrizione del tuo prodotto o servizio. Contatto : inserisci i tuoi dati di contatto, come il tuo nome, il numero di telefono e la e-mail, e il generatore creerà un codice QR che le persone possono scansionare per salvare i tuoi dati di contatto direttamente sul loro dispositivo.

: inserisci i tuoi dati di contatto, come il tuo nome, il numero di telefono e la e-mail, e il generatore creerà un codice QR che le persone possono scansionare per salvare i tuoi dati di contatto direttamente sul loro dispositivo. Posizione: inserisci l’indirizzo della tua attività e il generatore creerà un codice QR che le persone possono scansionare per accedere alle indicazioni stradali verso la tua posizione.

Con QR Code Generator puoi anche creare un codice QR che contiene un’immagine del tuo logo o di qualsiasi altra immagine desideri. Questa funzione è particolarmente utile per le aziende che desiderano utilizzare i codici QR promuoversi, ad esempio.

Comunque, QR Code Generator è completamente gratuito e non richiede alcuna registrazione ma è possibile creare un numero illimitato di codici QR personalizzati. Scegliendo invece uno dei piani acquistabili a pagamento, si sbloccano anche i QR Code dinamici, un certo numero di scansioni e altre funzioni utili. Si parte dal pacchetto Starter da 8 euro l’anno fino ad arrivare ai 37,50 euro al mese del Professional (destinato alle aziende) con l’opzione intermedia Advanced da 12,50 euro l’anno. Tutti i dettagli li trovate nel link qui sotto.

Usa QR Code Generator gratuitamente