Il week end di MediaWorld prende il via con una nuova Promo NO IVA che garantisce uno sconto del 18,04% su tutto il catalogo di prodotti tech dello store, dai notebook agli smartphone passando per Smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e molto altro ancora. C’è tempo fino a domenica 26 febbraio per acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto grazie alle nuove offerte MediaWorld. Vediamo tutti i dettagli in merito alla nuova promozione appena partita da MediaWorld e quali sono le migliori offerte attualmente disponibili sullo store.

MediaWorld dà il via ad un nuovo week end NO IVA: tante offerte fino al 26 febbraio

Il nuovo week end NO IVA di MediaWorld è l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti tech a prezzo scontato. Su tutto il catalogo dello store, infatti, viene applicato uno sconto del 18,04% che equivale proprio all’IVA che normalmente viene applicata ai prodotti in vendita. Con questa promozione è, quindi, possibile ottenere uno sconto reale su tanti prodotti.

Ricordiamo che per gli acquisti sullo store di MediaWorld è possibile beneficiare del ritiro gratuito in negozio o della consegna diretta a casa. Per il pagamento, inoltre, sarà possibile richiedere il finanziamento a tasso zero (da finalizzare direttamente online) oppure optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal.

Per un quadro completo sulle offerte del week end NO IVA di MediaWorld potete fare riferimento alla pagina ufficiale della promozione linkata qui di seguito.

Di seguito vi riportiamo alcune delle migliori offerte del week end NO IVA di MediaWorld relative alle principali categorie presenti sullo store. Si tratta di una piccola selezione dei prodotti in sconto. Per un quadro completo, ripetiamo, il consiglio è di accedere alla pagina della promozione che trovate linkata in precedenza.

Tra i migliori notebook in offerta da MediaWorld troviamo:

Occhio anche alle offerte dedicate ai prodotti Apple. In sconto ci sono iPad, iPhone e altro ancora. Ecco le migliori offerte: