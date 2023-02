In base a ciò che sappiamo, Garmin dovrebbe svelare due nuove serie di smartwatch durante il mese di marzo 2023: qualche giorno fa abbiamo avuto modo di scoprire più da vicino alcune immagini e caratteristiche di Garmin Forerunner 965, ma oggi tocca alla serie Garmin Forerunner 265, dal prezzo più contenuto. Andiamo insieme a scoprire i nuovi render trapelati in queste ore, che ci mostrano Forerunner 265 e la variante Forerunner 265s.

Questi dovrebbero essere Garmin Forerunner 265 e 265s

Queste settimane sono spuntati diversi rumor sulla nuova serie Garmin Forerunner 265, grazie ai quali abbiamo iniziato a scoprire alcune presunte caratteristiche tecniche. Viene ipotizzata la presenza di un display AMOLED per entrambi i modelli, che dovrebbero distinguersi sostanzialmente per la dimensione dello stesso (1,3 e 1,2″ con casse da 46 e 42 mm). Le indiscrezioni parlano di un’autonomia di un massimo di 13 giorni per Forerunner 265, che dovrebbe ridursi a una ventina di ore in modalità GPS. Sembra anche che lo smartwatch possa essere tra i primi, insieme al fratello maggiore Forerunner 965, a offrire la funzionalità ECG.

Grazie alle nuove immagini che arrivano da Gadgets to Wear, possiamo apprezzare più nel dettaglio quello che dovrebbe essere il design di Garmin Forerunner 265 e 265s. In base a quanto possiamo vedere, l’aspetto non dovrebbe stravolgere quanto visto sui predecessori (255 e 255s): il primo dovrebbe arrivare nelle colorazioni Black, Aqua e Whitestone, il secondo in quelle Black, Light Pink e Whitestone, con finiture diverse.

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 265s

Garmin Forerunner 265 e Forerunner 265s dovrebbero essere presentati a marzo a prezzi tra i 449,99 e i 499,99 dollari, con qualche variazione in base al mercato. Quale dei due smartwatch state aspettando di più?

