Negli scorsi giorni WINDTRE ha aggiornato i costi di disattivazione delle offerte di linea fissa e relativi al passaggio ad altri operatori. Ora è previsto un costo di disattivazione unico, cioè valido per tutti, importo che l’operatore dichiara essere il minore fra quelli da quest’ultimo sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio.

Nuovo costo unico per disattivare WINDTRE e cambiare operatore

Stando alla nuova tabella dei costi di attivazione e disattivazione del servizio di telefonia fissa di WINDTRE, reperibile nella sezione trasparenza tariffaria, l’operatore ha ufficializzato quanto segue.

In caso di recesso o di richiesta per cambiare operatore all’utente ora viene addebitato un importo pari a 35 euro + IVA, costo uniformato per i piani WINDTRE di linea fissa. Sono dunque 42,70 euro con l’IVA aggiornata al 2023, importo che vale per tutti, indipendentemente dal tipo di tecnologia e di offerta attiva.

Come anticipato, WINDTRE dichiara che tale spesa è la minore realmente sostenute, lo dimostra con una tabella in cui vengono esibiti i seguenti costi di migrazione (passaggio ad altro operatore) e di cessazione del servizio.

Dunque, ora i costi indicati nella tabella non valgono, ma tutti i clienti che intendono disattivare la propria offerta WINDTRE di linea fissa o cambiare operatore dovranno pagare 35 euro + IVA indipendentemente dal piano e dalla tecnologia usata.

Ad ogni modo, resta il fatto che per sua natura questo cambiamento non rispetta la delibera AGCOM n. 487/18/CONS secondo la quale le spese di recesso devono essere commisurate al contratto e ai costi sostenuti per dismettere la linea o per trasferire il servizio. Quindi non escludiamo ulteriori cambiamenti, di cui eventualmente vi aggiorneremo.

