Ci siamo: è ora il momento giusto per acquistare un nuovo notebook: a partire dalla giornata di oggi, infatti, ASUS e Lenovo, due punti di riferimento del settore dei PC portatili, lanciano una serie di offerte esclusive, accessibili tramite i rispettivi store ufficiali. Le nuove offerte garantiranno sconti significativi per l’acquisto di nuovi notebook a prezzo conveniente, a marchio ASUS o Lenovo. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per scegliere un nuovo modello da acquistare con condizioni vantaggiose. Vediamo tutti i dettagli in merito alle offerte che prendono il via in queste ore:

Flash Sale sullo store Lenovo: fino al 50% sui notebook

Partiamo da Lenovo. Da oggi e fino al 24 di febbraio, tramite lo store ufficiale di Lenovo, è possibile accedere ad offerte Flash Sale con sconti fino al 50% su tantissimi notebook. Le promozioni coprono buona parte della gamma di Lenovo garantendo tante opportunità di risparmio per gli utenti. Per un quadro completo sulle offerte più interessanti potete fare riferimento al link che trovate di seguito.

Ecco, invece, una selezione dei migliori notebook in offerta oggi sullo store Lenovo:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte attualmente disponibili sullo store di Lenovo. Ricordiamo, inoltre, che per gli acquisti sullo store è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi o ancora del finanziamento a tasso zero con Findomestic richiedibile direttamente online. Per un quadro completo sulle offerte è disponibile il link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le offerte sui notebook Lenovo <<

ASUS rinnova le offerte sui notebook: tanti sconti con la Vivobook Week

Sconti anche per i notebook ASUS che lancia le offerte Vivobook Week (anche se in sconto ci sono anche modelli ROG, Zenbook e altro ancora). Lo store ufficiale della casa taiwanese, infatti, presenta in questo momento decine di notebook disponibili a prezzo scontato con la possibilità per gli utenti di scegliere tra i vari modelli presenti nella gamma del brand quello giusto da acquistare.

A fine articolo trovate il link alla pagina ufficiale della promozione mentre qui di seguito riportiamo una selezione delle migliori offerte:

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccola selezione delle offerte in corso sullo store di ASUS. Su tutti i prodotti proposti a prezzo scontato in questo momento e fino al prossimo 10 marzo, è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le offerte sui notebook ASUS <<