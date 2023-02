Prende il via la GeForce Week con tante offerte da cogliere al volo sulle schede video di casa NVIDIA. L’azienda, tramite il rivenditore partner Next (Nexths.it), propone una serie di offerte davvero molto interessanti per le sue GPU con la possibilità di puntare sia sulla Serie 30, proposta con prezzi davvero accessibili, che sulla nuovissima Serie 40 che ha introdotto sul mercato la nuova architettura ad altissima efficienza Ada Lovelace. A disposizione di chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC ci sono diverse offerte da cogliere al volo grazie a Next e NVIDIA. Vediamo, quindi, quali sono le migliori promozioni attualmente disponibili per le schede RTX:

NVIDIA e Next lanciano la GeForce Week: tante schede RTX disponibili a prezzo scontato

La nuova serie di promozioni della GeForce Week lanciata da NVIDIA e Next prende il via oggi proponendo un gran numero di opzioni a prezzo scontato. Chi è alla ricerca di una nuova scheda video, quindi, potrà cogliere la palla al balzo e portarsi a casa una nuova GPU NVIDIA con condizioni decisamente più accessibili rispetto al passato, per la Serie 30, e con prezzi scontati anche per nuove schede NVIDIA della Serie 40.

Da notare che scegliere Next per acquistare una nuova scheda video NVIDIA offre una serie di vantaggi. Su tutti i prodotti in sconto, infatti, c’è la possibilità di pagare con PayPal, anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi (utile per dilazionare la spesa, soprattutto per i modelli più costosi). Da notare anche la possibilità di richiedere il finanziamento AGOS, tramite una semplice procedura online.

Passiamo ora alle migliori offerte della GeForce Week e partiamo dalle promozioni dedicate alla Serie 30. In questo caso, in offerta ci sono 3 NVIDIA RTX 3060. Ecco i modelli proposti in sconto:

Molto interessanti anche le promozioni per le nuove RTX Serie 40. In questo caso, tra le offerte più interessanti c’è spazio per la 4070 Ti oltre che per la 4080. Ecco le proposte:

Per un quadro completo sulle offerte della GeForce Week di NVIDIA è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

