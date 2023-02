Il settore della Smart Home ha un nuovo protagonista: Haier, brand di riferimento del settore degli elettrodomestici, ha annunciato il debutto sul mercato italiano di WashPass. Si tratta di un pacchetto di abbonamento unico che include una lavatrice ad alta tecnologia, connessa e di classe A, per il massimo dell’efficienza e l’accesso a detergenti esclusivi realizzati ad hoc da Nuncas sfruttando l’innovativa Chimica Disaggregata. Il servizio può essere gestito in autonomia tramite l’app hOn con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, in grado di gestire il bucato dell’utente. Ecco come funziona il nuovo servizio presentato oggi da Haier.

Haier lancia il nuovo servizio in abbonamento WashPass

Il nuovo servizio WashPass lanciato oggi da Haier per il mercato italiano comprende l’installazione di una lavatrice di ultima generazione, connessa e di classe energetica A (messa a disposizione da Haier in comodato d’uso) oltre a qualsiasi intervento di manutenzione e i detergenti realizzati da Nuncas sfruttando la Chimica Disaggregata. In aggiunta, a disposizione degli utenti c’è una piattaforma digitale che, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, è in grado di occuparsi in modo completo del bucato dell’utente. Tutto è incluso nel canone mensile dell’abbonamento, gestibile tramite l‘app hOn.

Come funziona l’abbonamento WashPass di Haier

La nuova offerta in abbonamento di Haier prevede tre diversi piani disponibili con un canone mensile legato al numero di lavaggi inclusi. L’abbonamento ha una durata minima di 36 mesi. Basterà attivare il piano desiderato per ricevere, in pochi giorni, la lavatrice (come detto l’installazione eseguita da tecnici qualificata è inclusa) e la fornitura di Ingredienti Attivi per il lavaggio.

WashPass è disponibile nelle seguenti versioni:

pacchetto Small al costo di 18 euro al mese per un totale di 100 lavaggi annui (circa 2 a settimana)

al costo di per un totale di (circa 2 a settimana) pacchetto Medium al costo di 23 euro al mese per un totale di 220 lavaggi annui (circa 4 a settimana)

al costo di per un totale di (circa 4 a settimana) pacchetto Large al costo di 28 euro al mese per un totale di 340 lavaggi annui (circa 6 a settimana)

L’offerta prevede, a prescindere dal piano scelto, un costo iniziale di 150 euro una tantum. Non sono previsti ulteriori spese e, come detto, l’abbonamento presenta una durata minima di 36 mesi. Di fatto, quindi, la spesa parte da 798 euro per coprire i 3 anni di sottoscrizione (con qualsiasi intervento di manutenzione e i prodotti di Nuncas sempre inclusi).

Naturalmente, è possibile continuare ad utilizzare la lavatrice in caso di esaurimento dei lavaggi disponibili. Il costo dei lavaggi extra dipende dal piano scelto. Si parte da 1 euro al lavaggio per chi sceglie il piano Small. Con il piano Medium, invece, è previsto un costo di 0,80 euro al lavaggio. Chi ha scelto il piano Large, infine, potrà continuare ad utilizzare il sistema al costo di 0,70 euro al lavaggio una volta esauriti i lavaggi inclusi nel proprio abbonamento (il bunlde è annuale anche se il pagamento è mensile).

Per tutti i dettagli sul funzionamento di WashPass di Haier e per attivare uno dei pacchetti proposti è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Haier.