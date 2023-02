Unieuro lancia una nuova promozione valida solo per il weekend, che consente di sfruttare una sorta di No IVA: sono tornati gli Unieuro Specials, con sconti sulla migliore tecnologia a partire da 299 euro. I ribassi sono del 18% su tantissimi prodotti tech, e si spingono addirittura al 36% su grandi e piccoli elettrodomestici. Come sempre ci sono delle esclusioni: andiamo a scoprire tutti i dettagli più da vicino.

Gli Unieuro Specials regalano il NO IVA su tantissimi prodotti tech

Le offerte Unieuro non riguardano solo gli smartphone Android, ma toccano una moltitudine di prodotti tech. Gli sconti del 18% riguardano una grande quantità di notebook e PC in generale, ma anche tanti altri prodotti sopra i 299 euro, mentre i ribassi del 36% sono riservati ai piccoli e ai grandi elettrodomestici: si tratta sostanzialmente di uno scorporo (o doppio scorporo) dell’IVA, che in aggiunta alle offerte già in vigore potrebbe portare a sconti davvero interessanti.

Prima di procedere a vedere qualche esempio su come sfruttare la promozione, vale la pena elencare le esclusioni: il sito Unieuro cita i prodotti già inclusi in altri volantini, le console da gaming, i climatizzatori fissi, i prodotti Apple, Aeg, Miele, Liebherr, Dyson, iRobot e della linea vintage Smeg.

Ecco una selezione di offerte tra gli Unieuro Specials, che vede protagonisti soprattutto notebook, Chromebook, monitor e PC:

Offerte informatica Unieuro

Altre offerte Unieuro

Come detto, queste erano solo alcune delle offerte degli Unieuro Specials. Se volete consultare tutte le proposte dell’iniziativa promozionale, che vi ricordiamo essere valida solo fino al 19 febbraio 2023, potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento?

Tutte le offerte Unieuro Specials

Potrebbe interessarti: Migliori notebook di Febbraio 2023: ecco i nostri consigli