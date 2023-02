MSI annuncia la sua prima lineup di dispositivi di rete dedicati al mondo del gaming che debutta con i primi tre router RadiX AXE6600, RadiX AX6600 e AX1800 WiFi USB in arrivo sul mercato italiano.

L’obiettivo di questi router di MSI è quello di fornire ai gamer un dispositivo di connessione ultraveloce con latenza impercettibile e già pronto ad accogliere le tecnologie del futuro.

Caratteristiche dei router gaming MSI della serie RadiX

I router RadiX AXE6600 e RadiX AX6600 sono in grado di raggiungere velocità fino a 6600 Mbps e sono capaci di fornire un’esperienza incredibilmente fluida senza il minimo lag.

RadiX AXE6600 adotta la nuova tecnologia WiFi 6E con canali a 160 MHz ad alta velocità sulla banda a 6 GHz senza interferenze, inoltre la soluzione AI QoS assegna automaticamente la priorità al traffico di rete e regola dinamicamente l’utilizzo della larghezza di banda.

AI QoS viene fornito con quattro modalità preimpostate, gioco, streaming, lavoro da casa e AI-auto, che possono essere facilmente attivate in qualsiasi momento. Le modalità AI QoS sono indicate dalle luci RGB su RadiX AXE6600 e un’ulteriore configurazione può essere eseguita da un browser Web, dall’app MSI Router o dal software MSI Center.

La serie RadiX introduce i primi router gaming al mondo dotati di tubi di calore e dissipatori di calore rivestiti in grafene per assicurare un livello di raffreddamento elevato, in modo da fornire un servizio stabile e a lungo termine anche in presenza di carichi di traffico impegnativi.

Inoltre la funzionalità MSI FIRST in RadiX AXE6600 e RadiX AX6600 rende facile ottenere prestazioni superiori quando si collegano e accelerano insieme i dispositivi di gioco MSI, inclusi desktop, laptop, schede madri e l’adattatore USB WiFi AX1800.

Infine è possibile configurare e monitorare il traffico dei router RadiX tramite l’interfaccia del browser Web, l’app mobile MSI Router o MSI Center per PC. I menu di facile utilizzo sono accessibili sia per gli utenti che non conoscono la configurazione di rete e che per gli utenti più esperti.

Disponibilità e prezzi dei router gaming MSI della serie RadiX

I primi tre router gaming MSI della serie RadiX saranno disponibili in Italia a partire da marzo 2023, tuttavia i prezzi devono ancora essere annunciati.

