DAZN ha annunciato nella giornata di oggi una nuova partnership con Virgin Active, proponendo per l’occasione un’offerta ai propri clienti ai quali regala 3 mesi di contenuti dedicati al fitness: gli allenamenti delle Series Virgin Active Revolution.

Si tratta di un format particolare realizzato per allenarsi da casa o, più in generale, da remoto, accedendo ai contenuti realizzati da Virgin Active dai propri dispositivi mobili e non, tramite l’app di DAZN. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta e a chi è dedicata la promozione.

DAZN e Virgin Active insieme: voucher e informazioni utili

Virgin Active è un servizio leader nel settore del fitness e del benessere che, grazie a questa nuova partnership porta su DAZN i suoi contenuti dedicati: le Series Virgin Active Revolution per l’appunto. Si tratta di workout realizzati attraverso un format particolare, presentato in stile serie TV e che permette di allenarsi da remoto, fruendo di questi contenuti direttamente dai dispositivi compatibili tramite l’app di DAZN.

Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go e Body Shape sono alcuni dei workout relativi, ma Virgin Active include varie tipologie che spaziano dal functional training allo yoga, dai percorsi di tonificazione al pilates.

In occasione del lancio di questa nuova collaborazione, DAZN regala ai suoi clienti 3 mesi di accesso gratuito ai contenuti di allenamento in streaming Virgin Active Revolution. Per usufruirne bisogna tuttavia aver dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, utenti che avranno pertanto accesso a una prova gratuita di 3 mesi valida per l’abbonamento digitale Virgin Active, inclusivo di tutti i workout guidati dai Live Trainer e della libreria di oltre 2.500 corsi suddivisi in 10 categorie di allenamento, oltra ai contenuti esclusivi offerti sulla piattaforma Revolution. In più DAZN e Virgin Active regalano anche un ingresso al mese per 3 mesi in uno dei club fisici Virgin Active “Life” e “Premium”.

Ai beneficiari verrà recapitato via e-mail il voucher relativo, contenente un codice alfanumerico da inserire sul sito dedicato, codice attivabile fino al 30 giugno 2023 e riservato ai nuovi clienti Virgin Active Revolution o dai già clienti che non hanno mai beneficiato di un periodo di prova gratuita.

Una volta terminati questi 3 mesi di prova gratuita l’abbonamento scadrà senza bisogno di fare alcunché. Ma per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi vi suggeriamo di visitare le pagine ufficiali dei servizi promotori.

Vai a: Abbonati ora a DAZN

Forse ti sei perso: Come disdire l’abbonamento DAZN o riattivare il servizio