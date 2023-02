Debutta sul mercato italiano una nuova auto elettrica per la città marcata DR. Di nome fa 1.0 EV, e si presenta come la city car che rivoluziona la mobilità urbana, slogan con cui la giovane azienda automobilistica italiana intende commercializzarla.

Costa poco, meno di 20 mila euro se acquistata con gli incentivi previsti dal governo, il che la rende un’opzione piuttosto interessante per muoversi in città, ma anche per qualche gita fuori porta se serve, grazie ai quasi 300 km di autonomia che garantisce nel ciclo urbano che scendono a 210 km nel combinato WLTP.

Prezzo e caratteristiche della DR 1.0 EV

Chi la produce, per inciso, è DR Automobiles Groupe, l’azienda molisana fondata nel 2006 da Massimo di Risio nota per importare componenti di auto prodotti dalle case automobilistiche cinesi, qui assemblate e commercializzate col marchio di DR, fra gli altri.

Comunque, DR 1.0 EV è un’auto elettrica appena arrivata sul mercato che, nonostante le dimensioni particolarmente contenute, è larga 167 cm, alta 155 cm, ma soprattutto è lunga 320 cm, può accogliere fino a quattro passeggeri. Non siamo sui livelli della Smart fortwo (che è lunga solo 274 cm), ma sono valori di tutto rispetto per muoversi agilmente in città e trovare parcheggio senza troppi problemi.

Sotto il cofano c’è un motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (circa 61 cavalli) con coppia massima di 150 Nm. L’accelerazione da o a 50 km/h la copre in 5 secondi, in 17 lo 0-100 km/h; mentre la velocità massima è di 120 km/h.

Per quanto riguarda invece l’autonomia e la ricarica, DR 1.0 EV monta una batteria da 31 kWh garantita per 8 anni che, secondo quanto dichiarato, le garantisce una percorrenza di 294,11 km nel ciclo urbano WLTP e di 210 km in combinato WLTP. Dal 20 all’80% ci passa in 35 minuti con la ricarica rapida, in quasi 4 ore con la lenta.

In termini di tecnologia, l’auto vanta uno schermo touch da 9,7 pollici posto al centro della plancia, a sviluppo in verticale e con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay. Fa parte dell’unico allestimento disponibile di serie, che integra anche il climatizzatore gestibile dallo schermo, la piattaforma di ricarica a induzione per lo smartphone e il quadro strumenti digitale (LCD da 3,5″).

Per il resto, la DR 1.0 EV monta un impianto frenante a disco completo, sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore, un bagagliaio chiaramente piccolino (da 110 litri, che diventano 630 abbattendo i sedili posteriori), e dei cerchi in lega da 15 pollici, anch’essi di serie. Sono quattro le colorazioni disponibili (rosso scuro, bianco, grigio scuro e verde), tutte con tetto a contrasto.

La nuova DR 1.0 EV costa 25.900 euro di listino, prezzo che, in caso di rottamazione di classe inferiore a Euro 5, scende a 19.900 euro grazie all’ecobonus statale e al bonus DR di 1.000 euro. Senza rottamazione costa invece 21.900 euro, considerando i 2.000 euro in meno di bonus.

Per maggiori informazioni o per richiedere un test drive, questa è la pagina ufficiale su cui far riferimento.

