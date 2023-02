DNS0 è un nuovo DNS europeo che adotta una rete di server distribuita completamente tra gli stati membri dell’Unione Europea e che promette di essere rispettoso del GPDR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati, e quindi di proteggere la privacy e la sicurezza gli utenti.

DNS0 è stato realizzato dall’omonima organizzazione senza scopo di lucro con sede in Francia e pur non avendo alcun legame diretto con l’UE, alle sue spalle ci sono i cofondatori di NextDNS, già noto per la sua attenzione alla privacy.

All’interno di Internet un DNS traduce i nomi dei siti che normalmente si digitano nei vari browser nei relativi indirizzi IP numerici utilizzati dalla rete per raggiungere effettivamente i siti stessi.

I DNS rappresentano quindi un passaggio cruciale, poiché possono filtrare determinati siti e avere caratteristiche più o meno attente alla privacy degli utenti che navigano in Internet, e possono essere offerti dal provider che fornisce la connessione a Internet o da aziende o organizzazioni esterne come ad esempio Google.

DNS0 supporta tutti i più moderni protocolli DNS, quali DNS‑over‑HTTPS, DNS‑over‑TLS, DNS‑over‑QUIC, DNS‑over‑HTTP/3 e DDR Encrypted Upgrade.

DNS0 protegge gli utenti Internet dalle minacce del Web

DNS0 promette di proteggere gli utenti da minacce quali phishing, typosquatting, server Command and Control, inoltre la presenza di data center nei Paesi dell’UE permette teoricamente anche una velocità di accesso maggiore.

Al momento in Italia sono presenti due server DNS0: il data center ML2 di Equinix e il Telecom Italia Sparkle, entrambi situati a Milano.

Ecco gli indirizzi di DNS0 per navigare con maggiore sicurezza

DNS0 offre tre risolutori DNS: base, Zero per una sicurezza rafforzata e Kids che impedisce di raggiungere siti con contenuti ritenuti non adatti ai bambini.

Indirizzi DNS0 base

IPv4

DNS Preferito: 193.110.81.0

DNS Alternativo: 185.253.5.0

IPv6



DNS Preferito: 2a0f:fc80::

DNS Alternativo: 2a0f:fc81::

Indirizzi DNS0 Zero

IPv4

DNS Preferito: 193.110.81.9

DNS Alternativo: 185.253.5.9

IPv6



DNS Preferito: 2a0f:fc80::9

DNS Alternativo: 2a0f:fc81::9

Indirizzi DNS0 Kids

IPv4

DNS Preferito: 193.110.81.1

DNS Alternativo: 185.253.5.1

IPv6

DNS Preferito: 2a0f:fc80::1

DNS Alternativo: 2a0f:fc81::1

È possibile configurare questi indirizzi direttamente nel router o nelle impostazioni di rete del sistema operativo, oppure sceglierli specificamente per la navigazione Internet con i vari browser.

In ogni caso è possibile ottenere informazioni su come impostare gli indirizzi a seconda dei propri dispositivi o dei sistemi operativi utilizzati visitando il sito Web di DNS0.

