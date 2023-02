Tinder ha annunciato che sta per introdurre una nuova funzionalità riservata agli utenti a pagamento e altre novità per tutti gli utenti progettate per migliorare la loro sicurezza quando utilizzano la sua popolare app di appuntamenti. Ecco di cosa si tratta.

Tinder lancia una nuova modalità in incognito per gli abbonati

Dal momento che per essere trovati bisogna in qualche modo esporsi, la nuova modalità di navigazione in incognito di Tinder potenzialmente mitigherà il possibile imbarazzo permettendo agli utenti paganti di nascondersi agli occhi di tutti, tranne che dalle persone che hanno deciso possano vederli mettendo un like al loro profilo.

Solo dopo aver manifestato il primo apprezzamento il profilo inizierà a comparire nel loro carosello dei single che Tinder confeziona, offrendo loro l’opportunità di ricambiare e dar luogo a un match.

Questa modalità tuttavia prevede di fare la prima mossa, piuttosto che aspettare passivamente che qualcuno faccia il primo passo, un dettaglio non proprio trascurabile.

Tra le nuove funzionalità di sicurezza che saranno presto disponibili per tutti gli utenti Tinder si segnala la facoltà di bloccare a priori determinati profili suggeriti in modo che non vengano più visualizzati, come ad esempio quello di un familiare, un capo o un ex.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare una pressione prolungata sui messaggi molesti che violano le linee guida della community, in modo da poter avviare in modo più semplice il processo di segnalazione direttamente nell’esperienza di chat, incoraggiando teoricamente più utenti a segnalare comportamenti scorretti.

Infine, le funzionalità “Ti dà fastidio?” e “Sei sicuro?” sono in fase di aggiornamento con lo scopo di includere ancora più linguaggio che Tinder classifica come dannoso o inappropriato, come termini relativi all’incitamento all’odio, allo sfruttamento sessuale o alle molestie, e tutti quelli contrari ai suoi termini di servizio.

