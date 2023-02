Apple ha annunciato per la prima volta la funzionalità di pagamento a rate “Apple Pay Later” al suo evento WWDC tenutosi a giugno 2022. Secondo i programmi della società la funzionalità doveva debuttare con iOS 16, ma alla fine l’azienda ha lanciato la nuova piattaforma mobile senza questa opzione di pagamento per presunte sfide tecniche e ingegneristiche piuttosto significative subentrate nell’implementazione del servizio.

Ora sembra che questa opzione di pagamento per Apple Pay sia a buon punto, poiché sarebbe in sperimentazione con i dipendenti Apple.

Apple Pay Later sarebbe in fase di test per i dipendenti degli Apple Store

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrebbe ampliato i test interni per la funzione “Acquista ora, paga in seguito” del servizio Apple Pay che ora include i dipendenti degli Apple Store. Questo sarebbe un segnale che il servizio verrebbe ufficialmente rilasciato nel prossimo futuro.

Quando ha introdotto Apple Pay Later il colosso di Cupertino ha affermato che questa opzione di pagamento offrirà agli utenti la possibilità di suddividere il costo degli acquisti in quattro rate uguali pagabili in sei settimane senza interessi o commissioni aggiuntivi.

Gurman ora afferma che Apple sta anche lavorando con Goldman Sachs Group per offrire un’opzione che consente di effettuare grandi acquisti in più rate mensili addebitando costi relativi agli interessi. Questo non stupisce visto che secondo quanto riferito la società ha già istituito una propria filiale per condurre controlli e approvazioni del credito dei clienti.

