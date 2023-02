Sky annuncia un importante aggiornamento per Sky Glass, il primo TV, disponibile in tre varianti, che propone un’interfaccia software personalizzata da Sky grazie alla presenza del sistema operativo Entertainment OS (EOS). Con il nuovo aggiornamento, Sky Glass può contare su di una serie di funzionalità aggiuntive che vanno ad arricchire il comparto software, permettendo agli utenti di poter sfruttare nuovi strumenti per migliorare l’esperienza di visione. Vediamo i dettagli in merito alle novità in arrivo per lo Smart TV di Sky.

Sky Glass si aggiorna: ecco tutte le novità

Il sistema operativo EOS dei modelli Sky Glass è pensato per ricevere costantemente nuovi aggiornamenti e, quindi, far spazio a funzionalità inedite. Il programma di evoluzione di Sky Glass registra oggi un nuovo passo in avanti. A disposizione degli utenti ci sono ora le Playlist personali, accessibili tramite i vari profili utente che possono essere creati per ogni membro della famiglia. Gli utenti possono aggiungere contenuti preferiti tra quelli di Sky, dei canali in chiaro e delle varie app per ritrovarli, facilmente, in un unico posto.

Da notare anche la nuova sezione Cast che permette di scoprire tutti i dettagli in merito ai contenuti visualizzati. Ad esempio, durante la riproduzione di un film sarà possibile accedere a questa sezione per verificare gli attori e il regista del film che si sta guardando. Selezionando uno degli artisti sarà possibile accedere a tutti i contenuti presenti su Sky che lo riguardano in modo da scoprire nuovi titoli da guardare dei propri attori e registi preferiti.

Tra le novità c’è anche il supporto ai comandi vocali. Basterà dire “Ciao Sky, riproduzioni The Last of Us” per avviare la riproduzione della nuova serie su Sky tramite Sky Glass (anche dal punto dove la riproduzione era stata interrotta la volta precedente e se l’episodio precedente era terminato partirà in automatico quello successivo). Con il comando “Ciao Sky, trova il telecomando” sarà, invece, possibile far suonare il telecomando per individuarne subito la posizione.

Le nuove funzionalità di Sky Glass saranno presentate al pubblico con un nuovo spot TV che debutterà in occasione della prima serata del Festival di Sanremo. Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, commenta: “Il successo di Sky Glass è dato dalla sua incredibile capacità di trasformare il modo di vivere l’intrattenimento delle persone. La sua interfaccia unica che integra tutti i contenuti Sky, dei principali canali in chiaro e delle app, oltre alla possibilità di gestire tutto con la propria voce, semplifica notevolmente la vita. Ma non vogliamo fermarci qui, per questo abbiamo creato una TV in continua evoluzione. Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart”.

Le offerte per Sky Glass

Sky Glass è disponibile per i clienti Sky con la possibilità di scegliere tra i modelli da 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Il TV potrà essere acquistato in un’unica soluzione oppure con pagamento rateale con anticipo di 1 euro e rate da 11,90 euro al mese (il pagamento rateale è senza interessi e può durare 24 mesi o 48 mesi in base alle preferenze dell’utente). I già clienti Sky possono aggiungere Sky Glass, nella variante desiderata, in qualsiasi momento al proprio abbonamento.

Per i nuovi clienti Sky, invece, è necessario attivare un’offerta e abbinare Sky Glass. C’è la possibilità di “costruire” l’abbonamento in base alle proprie esigenze. L’offerta iniziale include Sky TV e Netflix a 18 euro al mese ma è possibile aggiungere Sky Cinema (+10 euro), Sky Sport (+16 euro), Sky Calcio (+5 euro) e Sky Kids (+5 euro) sulla base delle proprie esigenze.

Per configurare il proprio abbonamento Sky con Sky Glass inclusa è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scegli Sky da 18 euro al mese e aggiungi Sky Glass