Passate le feste di fine anno e con il Carnevale che volge ormai al termine, non ci sono più scuse per rimandare ulteriormente e rimettersi in riga, dopo le abbuffate che ci hanno accompagnato nelle ultime settimane. Per trovare la giusta motivazione, e per avere un riscontro dei progressi effettuati, è opportuno dotarsi di un dispositivo in grado di raccogliere i dati relativi alla nostra salute e alle attività svolte.

HONOR Band 6 è un’ottima soluzione, ora più che mai grazie alla promozione in atto su Cafago, noto store online che in questi giorni sta proponendo la smartband a un prezzo davvero competitivo.

HONOR Band 6, in forma con poca spesa

La soluzione targata HONOR è una via di mezzo tra le smartband di qualche anno fa e gli smartwatch, con una dimensione che non risulta mai esagerata e dunque ingombrante, ma più che sufficiente per leggere i dati raccolti senza dover aguzzare eccessivamente la vista. Lo schermo AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 194 x 268 pixel, permette infatti di visualizzare numerose informazioni, anche se per una analisi più approfondita è possibile consultare l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone.

La batteria da 180 mAh garantisce 10 giorni di autonomia con un utilizzo intenso e fino a due settimane con un utilizzo più moderato, un risultato sicuramente valido. HONOR Band 6 offre le classiche funzioni di fitness tracking, ed è quindi in grado di misurare il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue, ma anche passi percorsi e calorie consumate, oltre al periodo di sonno.

Per l’utenza femminile è a disposizione la funzione che traccia il ciclo mestruale, con informazioni sul periodo di maggiore fertilità. Per chi ama lo sport all’aria aperta, ma anche quello indoor, è possibile tracciare dieci diverse tipologie di attività, dalla corsa al tapis roulant, dal ciclismo alla cyclette. La smartband è inoltre in grado di riconoscere autonomamente il tipo di attività, così da registrare i relativi dati senza che l’utente debba ricordarsi di farlo.

Nessun problema nemmeno per chi pratica nuoto, o teme che un acquazzone possa danneggiare il dispositivo: la certificazione per le immersioni fino a 50 metri lo rende resistente a tutto e utilizzabile in ogni situazione. È perfino capace di misurare in tempo reale il livello di stress e consigliarvi degli esercizi per rilassarvi e riposare al meglio.

Non mancano infine le funzioni smart, come le notifiche dal proprio smartphone, il controllo della riproduzione musicale, le previsioni del tempo, l’agenda quotidiana e molto altro. In questi giorni potete acquistare HONOR Band 6 su Cafago a 23,99 euro, un ottimo prezzo viste le caratteristiche, utilizzando il link sottostante.

Acquista HONOR Band 6 su Cafago

Informazione Pubblicitaria