Apple Mac Studio è l’ultimo modello arrivato nella famiglia di computer di Cupertino e, se da una parte non ha tardato a raccogliere consensi dagli utenti in target e importanti precisazioni proprio su tale aspetto (non è una macchina per tutti e, fuori contesto, può rappresentare una cocente e costosa delusione), dall’altra non stanno mancando neppure le lamentele: molti utenti stanno segnalando la fastidiosa rumorosità dei propri modelli.

Apple Mac Studio con M1 Max rumorosi: segnalazioni

In particolare, sul forum di MacRumors ci sono pagine e pagine di segnalazioni; gli utenti delusi e infastiditi parlano più precisamente di un suono acuto (“whining”) che sembra provenire dalla ventola di Mac Studio.

La quasi totalità delle segnalazioni ha ad oggetto il modello con processore Apple Silicon M1 Max, mentre il più carrozzato Mac Studio con M1 Ultra sembra esente da questa problematica. La differenza di comportamento non deve sorprendere, dal momento che, com’è noto, le due versioni del computer di Apple differiscono per setup termico, con diversi accorgimenti necessari per tenere a bada il processore più potente.

Gli utenti che si sono imbattuti nella suddetta rumorosità l’hanno descritta come difficile da ignorare, anche perché tale suono acuto si aggiunge al rumore standard già prodotto dalla ventola in funzione.

Ad esempio, l’utente sunsetblvd ha riportato di aver iniziato a riscontrare il problema del whining un paio di settimane dopo aver ricevuto il proprio Mac Studio e ha descritto il rumore come fonte di distrazione durante lo svolgimento di attività lavorativa. Riportato all’Apple Store ed ispezionato, il computer gli è stato restituito senza alcun intervento di riparazione e/o sostituzione, in quanto per i tecnici Apple si tratta di un rumore normale della ventola, rientrante entro le tolleranze previste. L’utente, chiaramente deluso, è tornato a contattare il supporto di Apple ed è riuscito ad ottenere la sostituzione del proprio Mac Studio.

Un altro utente, giustamente infastidito, definisce il comportamento “inaccettabile per un prodotto di questa fascia di prezzo”.

Vale la pena precisare che non tutti i possessori di Apple Mac Studio con M1 Max hanno riscontrato tale problema di rumorosità e che, comunque, l’assistenza del produttore è sempre disponibile per le sostituzioni dei prodotti difettosi e non manca, eventualmente, la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni. Per maggiori dettagli potete visitare il sito Apple. Infine, come detto, il più costoso modello con M1 Ultra non sembra oggetto di lamentele analoghe.

E voi, avete acquistato un Mac Studio e avete riscontrato lo stesso problema di rumorosità? Ditecelo nei commenti.

