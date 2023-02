Siamo ai primi di febbraio, quindi in pieno clima da San Valentino, occasione buona per esercenti come Amazon per promuovere nuove offerte. Fra queste, nelle scorse ore segnaliamo gli sconti sugli Echo e su altri dispositivi del colosso, i cui prezzi scendono in alcuni casi anche di molto.

Echo Dot di quinta generazione, anche nella versione con orologio (in copertina), Echo Show 5 di seconda generazione, l’Echo di quarta e le cuffie Echo Buds 2 sono i protagonisti, ma non i soli. Eccoli tutti, con le informazioni da sapere.

I dispositivi di Amazon tornano in offerta

Per San Valentino, anche se Amazon non lo dice a chiare lettere, nonostante sia intuibile dalla colorazione di sfondo della schermata dedicata, gli Echo e altri prodotti di Casa Jeff Bezos sono dunque in offerta e parecchio più convenienti.

Il nuovo Echo Dot di quinta generazione, presentato da Amazon lo scorso ottobre, è probabilmente il più interessante, e come sempre fra i più acquistati. Nella versione con orologio è scontato del 36%, del 42% la versione standard, sconti che valgono per tutte le colorazioni disponibili:

Rimanendo sugli altoparlanti smart, c’è da segnalare anche lo sconto del 40% per Echo Dot di terza generazione e del bundle di Echo 4, che assieme alla lampadina smart Philips Hue E27 costa ben 25 euro in meno:

Amazon sconta anche gli smart display della serie Show. Qui c’è da segnalare soprattutto l’offerta su Echo Show 5 di seconda generazione, scontato del 35%; mentre costa 20 euro in meno rispetto al listino la versione più grande:

Chiuso il discorso altoparlanti e schermi smart, vi segnaliamo inoltre fra i dispositivi di Amazon in offerta anche altri prodotti come le cuffie true wireless Echo Buds di seconda generazione (che costano il 38% in meno nella versione con la custodia di ricarica non wireless), ma anche i router Amazon eero Mesh, scontati fino al 40% come i dispositivi di sicurezza della serie Ring o le custodie per Kindle. Ecco i link all’acquisto relativi:

Questo è tutto per ora. Ma vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle migliori offerte sulla tecnologia c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte della rete: ecco il link diretto.

