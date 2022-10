I nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono disponibili da oggi all’acquisto su Amazon: si tratta dei dispositivi della gamma più potenti di sempre, con suoni più nitidi e bassi fino a due volte più profondi. Cambiamenti anche per Echo Studio, che grazie a una nuova tecnologia e a qualche miglioramento risulta ancora più performante.

Disponibili da oggi su Amazon i nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio, mentre Echo Studio si rinnova

Echo Dot ed Echo Dot con orologio arrivano su Amazon con una nuova generazione, la quinta, presentata alla fine del mese scorso. I due prodotti sono dotati di nuovi sensori per un’esperienza più contestuale con l’assistente Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente elettrodomestici (come il condizionatore) o altri prodotti smart al verificarsi di una determinata condizione (temperatura, orario e non solo).

Grazie all’accelerometro per i controlli gestuali, basterà toccare il dispositivo per mettere in pausa la musica o posporre la sveglia. La versione con orologio è dotata di un display LED migliorato, che offre un modo più dinamico di mostrare le informazioni a colpo d’occhio: grazie ad Alexa, oltre all’ora, è possibile visualizzare titoli delle canzoni, meteo, risultati di un calcolo e non solo.

Echo Studio era già lo speaker della gamma a offrire il miglior suono, ma da oggi il dispositivo risulta più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. La nuova tecnologia è stata sviluppata per migliorare il suono stereo, per offrire maggiore ampiezza, chiarezza e intensità. L’estensione della gamma di frequenze consente di ottenere prestazioni migliori, con più chiarezza nei medi e bassi più profondi. Tutto ciò si va ad aggiungere al supporto esistente per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

Tutti i dispositivi in questione sono dotati della certificazione Climate Pledge Family, che garantisce una progettazione all’insegna della sostenibilità. La nuova generazione di Echo Dot è Carbon Trust e costruita con il 95% di tessuto riciclato post-consumo; inoltre, il 99% dell’imballaggio è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate. Un occhio anche al consumo energetico: i nuovi Echo offrono una modalità a basso consumo per risparmiare energia nei periodi di inattività. Alexa e i dispositivi della gamma Echo sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, accessibile attraverso l’Alexa Privacy Hub o i comandi vocali.

Dopo qualche settimana di preordine, i nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono disponibili da oggi su Amazon.it al prezzo di rispettivamente 59,99 e 69,99 euro. Le colorazioni sono tre per il primo (Bianco ghiaccio, Antracite e Blu notte) e due per il secondo (Azzurro tenue e Bianco ghiaccio). Echo Studio può essere acquistato sul sito al prezzo di 199,99 euro nelle colorazioni Antracite e Bianco ghiaccio (inedita).

