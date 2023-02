L’universo di Star Wars è in continuo fermento e nella giornata di oggi, 2 febbraio 2023, è arrivato un altro annuncio ufficiale comprensivo della data di uscita e di tutti i titoli di Star Wars: Visions Volume 2.

Insomma, mentre si avvicina giorno dopo giorno il rilascio di The Mandalorian 3, di cui vi abbiamo mostrato proprio poche ore fa dei contenuti inediti, apprendiamo anche un’altra notizia che farà la gioia degli appassionati di Star Wars (se invece siete nuovi, non perdetevi la nostra guida sull’ordine da seguire per guardare i film).

“Star Wars: Visions Volume 2″: quando arriverà

Quella di Star Wars: Visions è stata una ricetta vincente — tanto che la prima stagione del 2021 aveva ben figurato nelle nomination agli Emmy Awards — e verrà riproposta nel 2023 con un Volume 2 che sarà composto da nove cortometraggi animati realizzati in collaborazione con altrettanti studi di animazione sparsi in tutto il mondo. Questa scelta risponde alla volontà di infondere in ciascuno dei corti uno stile di animazione unico, che rispecchi Paesi e culture di riferimento dei vari studi: ciascuno di essi potrà così portare qualcosa di diverso nella galassia di Star Wars.

Entrando nel merito dell’annuncio, Disney+ — che sarà ovviamente la piattaforma di elezione di questa serie — e Lucasfilm hanno scelto una data tutt’altro che causale: Star Wars: Visions Volume 2 sarà disponibile a partire dal 4 maggio 2023, andando così a celebrare al meglio lo Star Wars Day.

Studi di animazione e titoli ufficiali

La lista completa degli studi di animazione internazionali coinvolti nella creazione del Volume 2 di Star Wars: Visions è riportata di seguito insieme all’indicazione del Paese di provenienza di ciascuno:

El Guiri (Spagna)

Cartoon Saloon (Irlanda)

Punkrobot (Cile)

Aardman (Regno Unito)

Studio Mir (Corea del Sud)

Studio La Cachette (Francia)

88 Pictures (India)

D’art Shtajio (Giappone) in collaborazione con Lucasfilm Ltd. (USA)

Triggerfish (Sudafrica).

James Waugh, produttore esecutivo di Star Wars: Visions e senior vice president della divisione Franchise Content & Strategy presso Lucasfilm, ha espresso parole di grande soddisfazione per la risposta del pubblico alla prima serie di cortometraggi del progetto, ma ha voluto anche sottolineare l’evoluzione portata dal Volume 2: il progetto, nel complesso, rappresenta un modo per aprirsi alle potenzialità creative dell’animazione; mentre i primi nove cortometraggi avevano portato tutto lo stile inconfondibile dell’anime nella galassia di Star Wars, il Volume 2, grazie al lavoro di nove studi di animazione diversi, vedrà confluire tanti stili differenti.

I titoli dei nove cortometraggi sono già stati annunciati ufficialmente e potete leggerli di seguito, con annessa indicazione dello studio di animazione:

Sith (El Guiri)

(El Guiri) Screecher’s Reach (Cartoon Saloon)

(Cartoon Saloon) In the Stars (Punkrobot)

(Punkrobot) I Am Your Mother (Aardman)

(Aardman) Journey to the Dark Head (Studio Mir)

(Studio Mir) The Spy Dancer (Studio La Cachette)

(Studio La Cachette) The Bandits of Golak (88 Pictures)

(88 Pictures) The Pit (D’art Shtajio and Lucasfilm Ltd.)

(D’art Shtajio and Lucasfilm Ltd.) Aau’s Song (Triggerfish).

Per maggiori dettagli su ciascuno studio di animazione, vi rimandiamo al sito ufficiale.

