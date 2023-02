Il mese di febbraio prende il via con una nuova tornata di offerte sul Samsung Shop, lo store ufficiale di casa Samsung. Fino alla fine del mese, infatti, è possibile utilizzare alcuni codici sconto per ottenere un risparmio extra su diversi prodotti disponibili sullo Shop. I codici in questione, che trovate in allegato qui di seguito, consentono di ottenere uno sconto sui monitor, sugli elettrodomestici e sulla gamma di Smart TV di casa Samsung. Le opportunità per un acquisto a prezzo scontato sono diverse. Vediamo i dettagli della promozione:

Nuovi sconti sul Samsung Shop: ecco i codici da utilizzare

La nuova promozione del Samsung Shop presenta un meccanismo molto semplice. Basta utilizzare uno dei codici sconto attivi per poter acquistare i prodotti delle rispettive categorie di prodotto a prezzo scontato. Il primo codice è MONITOR15 è garantisce uno sconto aggiuntivo del 15% sulla gamma di monitor Samsung, considerando sia i modelli da gaming che la serie Smart Monitor. Per scoprire i modelli in offerta su cui applicare il risparmio aggiuntivo del codice precedente è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Da notare, inoltre, che con il codice SPECIALARK è possibile ottenere uno sconto del 20% sul monitor Odyssey Ark – G97NB da 55″ UHD Curvo. Si tratta di una delle proposte top di gamma dell’offerta di Samsung con un pannello curvo da 55 pollici con risoluzione 4K. Con il codice sconto, il prezzo viene ridotto da 2.779 euro a 2.223 euro con un risparmio di oltre 500 euro.

Tra i codici da utilizzare c’è anche PROMOTV. In questo caso, con questo codice è possibile ottenere fino al 15% di sconto sulla gamma TV 2022 di Samsung. Anche qui i margini di risparmio sono notevoli, anche considerando le tantissime opzioni che compongono la gamma della casa coreana, leader indiscussa del mercato TV da anni. Per utilizzare il codice c’è il link qui di sotto.

Quarto e ultimo codice sconto è CASASAMSUNG. Tale codice consente di ottenere uno sconto del 15% sulla gamma di elettrodomestici Samsung. I modelli in sconto sono numerosi e spaziano lungo tutta l’offerta del costruttore. Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Ricordiamo che sul Samsung Shop sono in corso anche diverse altre offerte e c’è la possibilità di ottenere sconti aggiuntivi, fino al 20%, creando bundle di prodotti. Le opportunità da sfruttare sono diverse. Per un quadro completo delle offerte potete fare riferimento al link che trovate qui di seguito.

I prodotti disponibili sul Samsung Shop sono acquistabili con consegna gratuita. C’è poi la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi oltre che di finanziamento a tasso zero, da richiedere rapidamente e direttamente online. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente allo store.

