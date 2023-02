Lenovo annuncia oggi un nuovo monitor aziendale pensato per soddisfare al meglio le esigenze di chi lavora principalmente da remoto. Lenovo ThinkSmart View Plus è un display autonomo da 27 pollici realizzato appositamente per Microsoft Teams.

Questo particolare monitor sarà animato dal chipset Qualcomm QCS8265 integrato, tuttavia potrà anche essere collegato a un PC per l’utilizzo come periferica o per la condivisione di contenuti dello schermo tra il display e il computer.

Lenovo ThinkSmart View Plus è un display autonomo ideato per Microsoft Teams

Lenovo ThinkSmart View Plus supporterà anche l’hotdesking e potrà essere utilizzato in un ambiente di lavoro flessibile, dove gli utenti possono accedervi per unirsi a un team per chat e videoconferenze con la possibilità di sfruttare le funzionalità del calendario e i file di Microsoft Teams. Inoltre, quando una persona lascia il posto di lavoro, il monitor è in grado di eliminare il suo account personale per una maggiore sicurezza.

Il display supporta il multi-touch e include una penna stilo e un’applicazione lavagna per scrivere e condividere note all’interno di una riunione di Microsoft Teams, inoltre il monitor include una fotocamera IRGB 4K e una soundbar con due altoparlanti e quattro microfoni.

Lenovo ha in programma di vendere il monitor ThinkSmart View Plus a partire dalla metà del 2023 al prezzo di 2.345 dollari.

Lenovo annuncia disponibilità e prezzi della soundbar ThinkSmart One

La società ha anche rivelato che la soundbar ThinkSmart One precedentemente annunciata sarà in vendita in tutto il mondo a partire da febbraio al prezzo di 2.899 dollari.

Si tratta di un prodotto professionale realizzato per sale riunioni di piccole e medie dimensioni e viene fornito con due altoparlanti da 15 Watt, una propria fotocamera, un processore Intel Core di 11a generazione e otto microfoni. La soundbar supporta sia Microsoft Teams che Zoom per le videoconferenze remote.

Una seconda versione della soundbar che verrà fornita con il proprio controller IP con display, sarà in vendita nel primo trimestre del 2023 al prezzo di 3.100 dollari.

