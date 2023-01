Il retrogaming è uno dei tanti modi per riportare in auge i giochi che nel passato hanno scritto la storia videoludica, quando aprivano le prime sale giochi e le console non erano così diffuse come attualmente. Per tutti i nostalgici, che ricordano con affetto i titoli della propria giovinezza, arriva Powkiddy, una console portatile che nelle linee e forme ricorda tantissimo il GameBoy, una delle più fortunate console di tutti i tempi.

Non si tratta però di un clone o di un remake, quanto piuttosto di una soluzione intelligente, offerta da Cafago, che permette di giocare a decine di migliaia di titoli del passato, tutto con una spesa decisamente contenuta.

Powkiddy, una console unica

Grazie alla presenza di un sistema operativo Linux, Powkiddy è in grado di far girare una grande quantità di emulatori, così da riuscire a giocare con i titoli che hanno fatto la storia dei coin-op, ma anche delle prime console domestiche e delle più recenti, quelle che hanno impazzato dalla fine degli anni 90 in poi.

Il chipset utilizzato per gestire il sistema è un RK3326 con CPU quad core a 1,5 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e una scheda da16 GB su cui gira il sistema operativo insieme agli emulatori. I giochi invece possono essere archiviati sulla microSD da 64 GB, che può contenerne oltre 15.000, più che sufficienti per tantissime ore di puro divertimento. La console dispone infatti di due slot microSD, per garantire una grande semplicità di utilizzo e configurazione.

Lo schermo da 3,5 pollici, con una risoluzione di 640 x 480 pixel, è più che sufficiente per giocare senza problema a qualsiasi titolo e contenere dimensioni e peso, che si attestano a 120 x 83 x 21 millimetri con un peso di 170 grammi, davvero ottimo. La batteria da 3.500 mAh garantisce circa 8 ore di utilizzo continuo e essere ricaricata tramite la porta USB Type-C. Il sistema di ricarica rapida permette di avere ben 4 ore di gioco con una sola ora di ricarica, un risultato decisamente buono.

Il comparto audio può contare su uno speaker da 2 watt e su un connettore da 3,5 millimetri per collegare le cuffie e giocare senza disturbare nessuno, in casa come sui mezzi pubblici. Decisamente ricca la dotazione di tasti, così da soddisfare anche i gamer più incalliti e offrire un metodo di controllo ideale per ogni gioco. Sono presenti infatti due stick analogici, un comando digitale a croce e 7 tasti frontali, oltre a quattro tasti dorsali per una libertà di controllo davvero ampia.

Tutto questo a un prezzo davvero molto accessibile, appena 76,99 euro, cifra che include IVA e spese di trasporto. Non dovrete quindi pagare IVA o dazi doganali al momento dell’arrivo della merce in Italia, senza quindi spiacevoli sorprese. A seguire il link per l’acquisto su Cafago, con una disponibilità limitata nella quantità e nel tempo.

Acquista Powkiddy su Cafago a 76,99 euro

