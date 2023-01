È già San Valentino sull’ASUS Store dove è possibile acquistare a prezzo scontato diversi prodotti del brand. In particolare, in sconto ci sono vari notebook ASUS ma non mancano promozioni dedicati ai componenti per PC, come le schede madri e le schede di rete, i monitor e vari altri prodotti. In occasione delle offerte di San Valentino, valide sullo store fino al prossimo 16 di febbraio, è possibile acquistare prodotti ASUS con sconti fino a 550 euro. Vediamo tutti i dettagli sulla promozione:

Partono le offerte di San Valentino sullo store di ASUS

Sconti per tutte le necessità e i budget sono disponibili sullo store ufficiale di ASUS che celebra, in netto anticipo, San Valentino con una serie di offerte che si protrarranno fino al prossimo 16 di febbraio. A disposizione degli utenti ci sono sconti fino a 550 euro su notebook, monitor, PC e componenti con una grande selezione dei prodotti della gamma ASUS proposti al prezzo scontato. I prodotti in offerta sullo store sono disponibili con consegna gratuita (in 2-3 giorni lavorativi) e con possibilità di acquisto anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Questa nuova serie di offerte di ASUS coinvolge un gran numero di prodotti. I protagonisti assoluti sono, però, i notebook. Ecco una selezione dei migliori laptop in offerta con la nuova promozione di San Valentino dell’ASUS Store:

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante offerte disponibili in questo momento sull’ASUS Store. Per un quadro completo sulle promozioni, che garantiscono sconti fino a 550 euro fino al prossimo 16 di febbraio, è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

>> Scopri qui tutte le offerte di San Valentino dell’ASUS Store <<