A partire da questa settimana e fino al prossimo 14 di febbraio sono disponibili sullo store Acer le offerte di San Valentino. Si tratta di una nuova occasione per acquistare un notebook o un altro dispositivo firmato Acer, come PC e monitor, a prezzo scontato. Le offerte proposte dallo store Acer prevedono sconti fino a 300 euro. Da notare, però, che, su di una selezione di prodotti, è possibile beneficiare di uno sconto di 500 euro o di 1.000 euro rispetto al listino. Vediamo, qui di seguito, i dettagli della nuova promozione dello store Acer:

Acer lancia le offerte di San Valentino su notebook e altri prodotti

C’è tempo fino al 14 di febbraio per sfruttare le nuove offerte Acer di San Valentino. A partire da oggi, buona parte della gamma Acer è disponibile al prezzo scontato sullo store ufficiale. Le offerte riguardano principalmente i notebook, sia ultra-portatili che da gaming, ma non mancano gli sconti su PC, monitor e altri dispositivi della gamma del brand, vero e proprio riferimento del settore informatico.

Ricordiamo che i prodotti sullo store Acer sono disponibili con consegna gratuita e con pagamento in 3 rate senza interessi (tramite PayPal o Klarna). Per un quadro completo delle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo a vedere una selezione dei migliori prodotti Acer in sconto. Partiamo dai notebook da gaming:

Acer Nitro 5 AN515-57 in offerta a 799 euro invece di 1.199 euro con uno sconto di 400 euro sul prezzo di listino; il notebook può contare sul processore Intel Core i5-11400H, 8 GB di memoria RAM (espandibili), 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con uno sconto di 400 euro sul prezzo di listino; il notebook può contare sul processore 8 GB di memoria RAM (espandibili), 512 GB di SSD e una scheda video con 4 GB di memoria dedicata; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 in offerta a 999 euro invece di 1.499 euro con uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino; il notebook può contare sul processore Intel Core i5-11400H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino; il notebook può contare sul processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video con 6 GB di memoria dedicata; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Predator Helios 300 in offerta a 1.499 euro invece di 1.999 euro con uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino; il laptop in offerta presenta un processore Intel Core i7-11700H con 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino; il laptop in offerta presenta un processore con 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video con 6 GB di memoria dedicata; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Predator Triton 500 SE in offerta a 2.599 euro invece di 3.599 euro con uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino; il notebook presenta un processore Intel Core i7-12700H, 32 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti con 16 GB di memoria dedicata; il display è da 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 240 Hz

Da segnalare, inoltre, alcune ottime offerte per i notebook ultra-portatili di casa Acer. Tra i modelli in sconto troviamo:

Acer Chromebook 315 in offerta a 299 euro invece di 499 euro con uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino; il notebook presenta un processore Intel Pentium Silver N5030 con 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e un display touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino; il notebook presenta un processore con 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e un display touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Acer Aspire 3 in offerta a 299 euro invece di 399 euro con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino; il notebook presenta un processore Intel Pentium Silver N6000 con 4 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino; il notebook presenta un processore con 4 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Acer Swift 3 in offerta a 599 euro invece di 749 euro con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino; il laptop può contare sul processore AMD Ryzen 5 5500U , 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino; il laptop può contare sul processore , 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD Acer Swift X in offerta a 949 euro invece di 1299 euro con uno sconto di 340 euro sul prezzo di listino; il notebook può contare sul processore Intel Core i5-11400H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata; il display è da 16,1 pollici con risoluzione Full HD

Segnaliamo anche qualche ottima offerta dedicata ai monitor Acer. Tra le promozioni migliori di San Valentino troviamo:

Acer CB2 in offerta a 249 euro invece di 299 euro; il monitor è dotato di un pannello da 27 pollici con tecnologia IPS, refresh rate di 75 Hz, risoluzione Full HD e tempo di risposta di 1 ms

il monitor è dotato di un pannello da con tecnologia IPS, refresh rate di 75 Hz, risoluzione Full HD e tempo di risposta di 1 ms Acer Nitro XZ3 in offerta a 419 euro invece di 499 euro ; il monitor presenta un pannello curvo da 27 pollici con tecnologia IPS, refresh rate di 144 Hz , risoluzione QHD e tempo di risposta di 1 ms

; il monitor presenta un pannello curvo da con tecnologia IPS, refresh rate di , risoluzione e tempo di risposta di 1 ms Acer Nitro XV2 in offerta a 749 euro invece di 849 euro; il monitor presenta un pannello da 27 pollici con tecnologia IPS, refresh rate di 300 Hz, risoluzione QHD e tempo di risposta di 1 ms; il display è certificato HDR 600

I prodotti indicati sono solo alcuni esempi delle ottime offerte proposte dallo store Acer in occasione di San Valentino. Come evidenziato in precedenza, le promozioni sono appena partite e continueranno fino al prossimo 14 di febbraio. Per scoprire tutte le offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Ricordiamo che lo sconto applicato dalla promozione si applica al prezzo indicato del prodotto una volta aggiunto nel carrello. I prezzi visualizzati sullo store, quindi, sono da scontare.

Ecco il link per tutte le offerte:

>> Scopri qui le offerte di San Valentino dell’Acer Store <<