Anche se manca ancora qualche settimana a San Valentino, è comunque tempo di pensare a un regalo per la vostra dolce metà. Volete sorprendere il vostro amore con un’idea floreale unica nel suo genere, o con un’opera d’arte da esporre in casa? O vi piacciono le passeggiate in montagna, con o senza la neve? Il Gruppo LEGO ha un set perfetto per ognuno di voi, con una sola, imprescindibile regola: costruirlo insieme!

Dillo con i fiori

Se vi piacciono i fiori, ma non avete proprio il pollice verde, LEGO ha in serbo per voi due nuovi set, entrambi in arrivo dal primo febbraio ma già in prevendita sullo store online. Se cercate una composizione floreale in grado di rimanere sempre fresca e colorata per tutto l’anno, ecco Bouquet fiori selvatici LEGO, composto da piante e fiori di campo, divertente e rilassante da costruire e pronto a portarvi in volo tra prati e sentieri di campagna. Nel bouquet di fiori troverete fiordalisi, lavanda, papaveri, anterisco, felci, gerbere, speronella e lupini, che daranno un tocco davvero unico alla vostra casa.

Se invece vi piace stupire i vostri ospiti a tavola, o volete una soluzione che abbellisca anche il tavolo da pranzo, ecco Centrotavola di fiori secchi LEGO, un elemento di design raffinato e curato, sia per una mise en place romantica che per una cena tra amici. È composto da 812 pezzi e può essere combinato con altre copie del set per realizzare un centrotavola ancora più importante.

Bouquet fiori selvatici LEGO sarà in vendita dal primo febbraio a 59,99 euro, ma è già preordinabile sullo store online. Centrotavola di fiori secchi LEGO sarà invece in vendita a 49,99 euro, sempre dal primo febbraio ma già prenotabile.

Dal Giappone con amore

Vi piacciono l’arte e i musei, in particolare quelli giapponesi? Il Gruppo LEGO ha pronta per voi una perfetta riproduzione di una delle più celebri opere d’arte: LEGO Art Hokusai: La grande Onda, pronta a offrire un’esperienza di costruzione immersiva per staccare dallo stress quotidiano e costruire qualcosa di unico in compagnia della persona amata.

Composto da oltre 1.800 pezzi, il set ricostruisce in maniera fedele e dettagliata l’opera che risale al 1839 ed è stata realizzata su legno. Potete già acquistare LEGO Art Hokusai: La Grande Onda a 99,99 euro sullo store online.

Fuga romantica

Se vi piace la montagna, e le vacanze a stretto contatto con la natura, la scelta giusta è il nuovissimo set LEGO Ideas Baita, annunciato solo pochi giorni fa e in vendita dal primo febbraio. Ideato e realizzato da un fan italiano, il set prende ispirazione dalle baite a forma di “A” e si sviluppa su due piani, con tutto quello che può servire per una vacanza rilassante, inclusa la stufa (con annessa legnaia) per le giornate più fredde.

Non manca una canoa per emozionanti gite lungo il fiume o nei laghi di montagna, per una vacanza fuori dal mondo e dal tempo. Il set LEGO Ideas Baita sarà in vendita dal 4 febbraio (dal primo febbraio per gli utenti VIP) al prezzo di 179,99 euro.