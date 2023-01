Si apre oggi la Samsung Week di MediaWorld, una campagna promozionale che durerà fino a domenica prossima e che coinvolge tanti prodotti di vario genere. Dagli smartphone alle smart TV, dagli elettrodomestici ai tablet fino ai computer; i dispositivi interessati sono soggetti a uno sconto cumulativo che varia in base alla spesa effettuata e arriva fino a 250 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Samsung Week di MediaWorld e i prodotti in offerta

Da oggi, 23 gennaio, a domenica 29 MediaWorld mette a disposizione dei clienti una campagna promozionale molto interessante che, come anticipato, offre sconti variabili in base al totale della spesa effettuata. Per questa Samsung Week vige la regola del più spendi e più lo sconto aumenta, regola che si basa su questi scaglioni:

50 euro di sconto con una spesa minima di 250 euro

con una spesa minima di 250 euro 100 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro 250 euro di sconto con una spesa minima di 1.000 euro

Questa offerta di MediaWorld, come anticipato, riguarda quasi tutti i prodotti a marchio Samsung. Oltre a quelli interessati dalle promozioni online “solo per oggi” e “solo per il weekend”, sappiate che sono esclusi anche quelli ceduti nell’ambito di abbonamenti, di prevendite, prenotazioni e tutti gli altri ambiti che trovate nell’allegato A del regolamento relativo accessibile da questo link.

Comunque, ciò detto, andiamo a scoprire i prodotti compatibili con la Samsung Week di MediaWorld, visto che ce ne sono parecchi di disponibili. Per inciso, gli sconti che vedete sulle pagine prodotto sono visibili nella pagina del carrello, sconti cumulabili ed extra, che vanno cioè a sommarsi ad altri eventuali già presenti. Ecco qualche esempio:

Queste erano alcune delle offerte più interessanti compatibili con la Samsung Week di MediaWorld, campagna che vi ricordiamo essere in vigore fino a domenica 29 gennaio 2023. Qua sotto trovate invece le sezioni con elencati tutti gli altri prodotti in offerta (per sicurezza controllate sempre nel carrello se vedete lo sconto, e in caso di dubbi consultate il link del regolamento riportato sopra):

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

