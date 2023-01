Alla diffusione dei monopattini elettrici ne sono presto conseguiti vari problemi, sia a livello urbano che sociale. Soprattutto nei comuni più grandi, oltre all’abbandono selvaggio sui marciapiedi su cui i produttori stessi provano a mettere una pezza in vario modo, il problema più importante e urgente è relativo alla sicurezza.

L’autunno scorso è entrato in vigore l’obbligo di montare gli indicatori di direzione e il doppio freno, ci sono varie norme mirate a mettere dei paletti a utilizzi impropri, ma di fatto un altro grande problema sta nella disponibilità, nella vendita di monopattini elettrici illegali, più veloci di quanto dovrebbero e quindi pericolosi da usare. Un esempio recente è il monopattino di Red Bull, per inciso.

Per questo, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha annunciato di voler introdurre nuove norme che limitino la diffusione dei monopattini troppo veloci, quelli che superano il limite attualmente vigente, di 20 km/h.

Per portare più sicurezza sulle strade stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzioni ha spiegato il ministro, che prosegue: stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati.

Dunque, monopattini elettrici modificati o venduti già non a norma (qui le regole vigenti in Italia), ma anche altri mezzi della micromobilità elettrica, stando a quanto dichiarato. Il ministro Salvini, aggiunge inoltre che il Governo sta approfondendo temi relativi al casco, alla targa e all’immatricolazione di mezzi, sempre più diffusi e pertanto da normare.

Per il momento, le dichiarazioni in questione rientrano all’interno di una comunicazione pubblicata ieri, 19 gennaio 2023, sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non porta alcunché di ufficiale. Ma a questo punto è lecito aspettarsi delle novità al riguardo. Se riguardino o meno un bando vero e proprio dei monopattini elettrici illegali dal nostro mercato? Difficile, ma staremo a vedere.

Forse ti sei perso: Disponibile in Italia Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il monopattino con le frecce