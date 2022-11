Il team di Formula 1 Red Bull Racing ha annunciato il suo primo monopattino elettrico che punta a offrire non solo prestazioni elevate, ma anche maneggevolezza e comfort.

L’e-scooter RBS#01 di Red Bull impiega molta tecnologia del reparto corse, a partire dal telaio perlopiù in fibra di carbonio.

Red Bull ha anche dotato l’e-scooter di ruote di diametro maggiorato e pneumatici a mescola morbida per attutire meglio le asperità delle strade cittadine e i marciapiedi, inoltre il comfort è supportato anche dall’ampia pedana.

Red Bull RBS#01 è un monopattino elettrico sportivo e maneggevole

In termini di prestazioni l’e-scooter RBS#01 è spinto da un motore elettrico da 750 W che permette al monopattino di raggiungere una velocità massima di 45 Km/h e una percorrenza di quasi 60 km grazie alla batteria da 760 Wh. Come un’auto da corsa, l’RBS#01 adotta rotori dei freni forati per garantire frenate efficaci anche alle alte velocità.

Il monopattino RBS#01 di Red Bull è dotato di un acceleratore azionabile con il pollice e tutti i cavi sono integrati nel telaio, inoltre è munito di un display LCD per tenere d’occhio la velocità e di un faro a LED per la guida in condizioni di scarsa illuminazione. Il veicolo è utilizzabile anche in condizioni climatiche umide essendo resistente all’acqua con grado IP65.

L’e-scooter Red Bull RBS#01 è proposto a un prezzo tutt’altro che economico, in quanto costa 6.000 dollari e probabilmente troverà la sua nicchia di mercato nei fan della scuderia. Per il pre-ordine servono 600 dollari di anticipo e le spedizioni inizieranno nell’estate del 2023.

Potrebbe interessarti: Recensione Ninebot D28, un monopattino elettrico da non perdere