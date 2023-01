Scegliere la fibra ottica di Vodafone conviene ancora di più. A partire dalla giornata di oggi e fino al prossimo 20 di gennaio, infatti, per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione dell’offerta fibra dell’operatore c’è un interessante bonus di benvenuto. Oltre a poter attivare l’abbonamento per la connessione di casa, infatti, i nuovi clienti Vodafone riceveranno in regalo un buono spesa da 100 euro. Questo bonus si somma a tutti gli altri vantaggi delle offerte di rete fissa di Vodafone che garantisce un accesso ad Internet tramite fibra a partire da 22,90 euro al mese. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova promozione appena lanciata dall’operatore.

Con la fibra ottica di Vodafone c’è un buono spesa da 100 euro in regalo: ecco i dettagli dell’offerta

La nuova promozione lanciata da Vodafone è da cogliere al volo, garantendo un notevole risparmio a chi sceglie la fibra dell’operatore nel corso dei prossimi giorni. L’offerta si concentra sul piano Internet Unlimited che mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Giga in download.

In caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà essere effettuata tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega. Costi e condizioni della promozione, compreso il bonus di benvenuto, non cambiano. C’è anche la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali.

Internet Unlimited presenta un costo di 27,90 euro al mese con modem Wi-Fi gratis e contributo di attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) incluso nel canone (quindi le rate si pagano solo in caso recesso anticipato). Da notare, inoltre, che l’offerta Vodafone per già clienti Vodafone di rete mobile è ancora più conveniente.

In questo caso, infatti, la promozione (senza chiamate illimitate dal telefono di casa però) prevede un costo di 22,90 euro al mese, sempre con attivazione inclusa. Lo sconto sarà riconosciuto fino a quando la SIM Vodafone continuerà ad essere attiva. Su entrambe le proposte dell’operatore è possibile ottenere il bonus di benvenuto.

Tale bonus è rappresentato da un buono spesa da 100 euro da riscattare sul sito Epipoli. Direttamente dalla piattaforma web di Epipoli sarà poi possibile scegliere la gift card desiderata ed ottenere il buono spesa da spendere presso il negozio preferito. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 20 di gennaio per sfruttare la promozione, disponibile come esclusiva online.

Per tutti i dettagli relativi alla nuova offerta fibra di Vodafone con buono spesa da 100 euro incluso nel prezzo è possibile fare riferimento al link qui di sotto da cui sarà possibile anche verificare la copertura della fibra dell’operatore e poi procedere, eventualmente, alla sottoscrizione dell’offerta desiderata.

>> Scopri la nuova offerta fibra di Vodafone con buono spesa di 100 euro in regalo <<