Nelle ultime ore il catalogo di prodotti smart di IKEA si è arricchito di alcuni nuovi dispositivi. Ci sono nuovi cavi USB, un nuovo caricabatteria, ma soprattutto un paio di lampade a LED, una a sospensione, l’altra da terra. Si chiamano PILSKOTT, sono smart, gestibili da remoto via app o telecomando e particolarmente minimali. Se volete saperne di più seguiteci.

Le nuove lampade smart IKEA PILSKOTT a sospensione e da terra

Come anticipato, sono due prodotti che si presentano con forme molto minimali e moderne. La lampada IKEA PILSKOTT da terra ha una forma a U asimmetrica, è alta 112 cm, e dotata di una fonte luminosa a LED sostituibile. Il dimmer wireless permette di regolare la luminosità (700 lumen) di una lampada gestibile sia con il telecomando TRÅDFRI che con l’app companion IKEA Home Smart.

La sua sodale a sospensione, denominata essa stessa IKEA PILSKOTT, è dotata di una striscia a LED flessibile (la luminosità qui però sale a 1100 lm) e vanta le medesime caratteristiche da lampada per la smart home, compresa la regolazione da remoto e il supporto al telecomando e all’applicazione per smartphone citata, che potete scaricare dal Google Play Store e dall’App Store.

Entrambe le lampade sono già acquistabili sul sito web di IKEA e presso i vari punti vendita italiani, ambedue al prezzo di 89,95 euro. La PILSKOTT da terra la trovate qui, mentre questa è la pagina per poter comprare la lampada a sospensione.

E per il resto, segnaliamo inoltre i nuovi cavi SITTBRUNN (da USB C a USB C, da USB A a microUSB e da USB A a USB C) tutti lunghi un metro e di diversi colori (grigio, carta da zucchero e giallo) a catalogo c’è anche SMÅHAGEL un nuovo caricabatterie con USB A per luci o piccoli dispositivi elettronici, che costa 3,95 euro. I cavi costano il primo 3,50 euro, e 2,50 gli altri, rispettivamente, e li trovate direttamente sul sito web di IKEA.

Potrebbe interessarti anche: tutte le nostre guide agli acquisti dei dispositivi smart home