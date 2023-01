Sembra che Google stia considerando di ampliare l’offerta della sua piattaforma YouTube per offrire in streaming anche dei contenuti televisivi o addirittura interi canali gratuitamente con il supportato della pubblicità.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal il colosso di Mountain View sarebbe in trattative con diverse società di intrattenimento per presentare spettacoli e film fruibili gratuitamente in compagnia della pubblicità, in maniera simile a Pluto TV e altri hub simili.

YouTube potrebbe lanciare canali TV gratuiti supportati dalla pubblicità

I dettagli a riguardo sono ancora scarsi, ma secondo il rapporto sembra che Google stia già testando questa formula con alcuni media partner e quest’anno il servizio potrebbe essere testato in modo più ampio o anche lanciato ufficialmente. Il WSJ cita Lions Gate Entertainment Corp., A+E Networks, Cinedigm Corp e FilmRise come alcuni dei fornitori di contenuti.

Ricordiamo che Google offre già da tempo la TV in streaming in alcuni paesi tramite YouTube TV, tuttavia non è chiaro come esattamente i canali verrebbero integrati con i servizi YouTube esistenti.

È possibile che la nuova esperienza farà parte della normale app YouTube, ma potrebbe anche trattarsi di un servizio completamente diverso o diventare parte di YouTube TV, pertanto non è detto che diventerà disponibile per tutti gli utenti.

