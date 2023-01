Nella giornata di ieri il Dipartimento per la trasformazione digitale del governo italiano ha condiviso i numeri del 2022 relativi ai sistemi digitali. La digitalizzazione in corso, come prevedibile, ha raggiunto il massimo storico in termini di portata e diffusione, trainata da SPID, CIE, pagoPA ma anche dalla stessa app IO dei servizi pubblici. Le cifre relative alle nuove attivazioni sono sull’ordine dei milioni in tutti e tre i casi a dimostrazione del peso sempre più importante che ha il digitale sulla quotidianità.

I numeri del 2022 di SPID, CIE, pagoPA e app IO

Partiamo dallo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, di recente messo in discussione dal governo Meloni, ma per ora salvo. Ebbene, i dati condivisi dal Dipartimento suddetto indicano numeri piuttosto importanti per il 2022, che segnalano oltre 6 milioni di nuove attivazioni, per un totale che ammonta ora a ben 33,5 milioni di utenze rilasciate complessivamente.

E in termini di uso effettivo dello SPID da parte degli italiani basti segnalare che rispetto al 2021, quest’anno il numero di autenticazioni è quasi raddoppiato raggiungendo il miliardo rispetto ai 570 milioni dell’anno precedente. Per inciso, per sapere come richiedere lo SPID vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.

Numeri simili in termini di nuove attivazioni per le carte di identità elettroniche, cosiddette CIE. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che nel 2022 ne sono state rilasciate oltre 7 milioni, per un totale che tocca i 32,7 milioni. In termini di utilizzo effettivo, le autenticazioni effettuate tramite CIE contano 21 milioni nel 2022.

Per quanto riguarda invece pagoPA (sistema di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e non solo) i numeri relativi sono logicamente più elevati. Nel 2022 sono state eseguite all’incirca 332 milioni di transazioni, che tradotto significa un +103% rispetto all’anno precedente, per un controvalore economico che supera i 61 miliardi di euro (+80% rispetto al 2021).

E per concludere l’app IO. Anch’essa ha riscosso un notevole successo nel 2022, considerando che è stata scaricata 32 milioni di volte ed è stata usata decisamente di più, ad esempio per inviare oltre 247 milioni di messaggi ai cittadini, che rappresenta una crescita del 117% rispetto all’anno precedente. Merito anche del gran numero di enti che si sono aggiunti, ben 5.392 (il 78% in più rispetto al 2021) e dei servizi integrati nell’app IO, quasi 94mila in più (crescita annua del 122%) per un totale di oltre 170mila servizi messi a disposizione.

Dunque, sono numeri che dimostrano come la digitalizzazione sia sempre più importante e più diffusa nella quotidianità degli italiani, ormai una strada battuta su cui continuare a spingere per semplificare tutti quei processi che è possibile automatizzare o quantomeno rendere più fruibili da tutti.

