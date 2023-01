È il momento giusto per passare ad un notebook con display OLED. Con la nuova promozione lanciata dall’ASUS Store, infatti, è possibile ottenere fino a 550 euro di sconto sui notebook dotati di un display con questa tecnologia che, ricordiamo, è sempre più diffusa nel settore dei laptop e, soprattutto, è da tempo supportata da ASUS che ha realizzato numerose varianti di notebook con pannello OLED.

Da notare che la nuova campagna promozionale è anche l’occasione per una serie di offerte su monitor OLED della gamma ASUS che possono ora essere acquistati ad un prezzo scontato. In sconto ci sono anche altri prodotti della gamma ASUS come notebook da gaming, All in One e accessori.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a questa nuova promozione appena lanciata dallo store ufficiale di ASUS e che consente agli utenti interessati ad un prodotto con display OLED di beneficare di un notevole risparmio:

Incredibile Promo OLED: sull’ASUS Store ci sono tante offerte da sfruttare su notebook e non solo

La nuova iniziativa Incredibile Promo OLED mette a disposizione fino a 550 euro di sconto sulla gamma di prodotti ASUS dotata di tecnologia OLED. In particolare, bisogna sottolineare la presenza di diversi ottimi notebook con pannello OLED in offerta anche se non mancano le promozioni dedicate ad altri dispositivi, come i monitor. Per sfruttare le offerte c’è tempo fino al prossimo 21 gennaio. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Qui di seguito, invece, segnaliamo i migliori notebook con display OLED in offerta:

Oltre ai notebook con display OLED, tra le offerte dell’ASUS Store troviamo una selezione dei principali prodotti dell’azienda. Ci sono monitor con display OLED ma anche notebook “tradizionali” o da gaming con display IPS e specifiche decisamente interessanti. Non mancano, inoltre, offerte dedicate ad altri accessori, come le schede madri. Per un quadro completo è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

