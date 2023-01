Sembra che il celebre marchio svedese IKEA sia in procinto di lanciare un nuovo dispositivo, uno smart monitor della qualità dell’aria da abbinare ai purificatori per la casa, ecco VINDSTYRKA.

IKEA SVINDSTYRKA è il nuovo monitor intelligente della qualità dell’aria del colosso svedese

L’azienda non ha ancora ufficialmente confermato nulla ma, stando a quanto trapelato sul web, sembra che sia in arrivo nei prossimi mesi un nuovo dispositivo dedicato alla casa intelligente.

Si tratterebbe di un nuovo smart monitor della qualità dell’aria, da usare abbinato per esempio al purificatore STARKVIND dell’azienda e collegato all’hub domestico intelligente DIRIGERA.

Non è chiaro come siano state ottenute le immagini che potete vedere in galleria, ma ci mostrano un dispositivo dotato di display, grazie al quale l’utente può avere informazioni riguardanti la qualità dell’aria nell’ambiente domestico: sarà possibile visualizzare il livello di PM2.5 accompagnata da un’indicazione in stile semaforo, la temperatura dell’ambiente e il livello di umidità.

A giudicare dalle immagini trapelate, il nuovo dispositivo dovrebbe essere alimentato tramite USB-C e fornire all’utente la possibilità di regolare la luminosità del display; come già detto l’azienda non ha ancora confermato l’esistenza dello strumento ma, secondo le voci, IKEA VINDSTYRKA verrà lanciato ad aprile al costo di 39,99 euro.

