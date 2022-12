Già da un po’ di tempo diverse aziende tentano di ridurre le proprie emissioni a favore dell’ambiente, spesso per quel che concerne la logistica e le consegne ci si affida a mezzi di trasporto elettrici, ed è quello che ha deciso di fare IKEA con la nuova bicicletta cargo a energia solare SunRider.

IKEA utilizzerà SunRider, una bici elettrica dotata di pannelli solari per la ricarica, per effettuare le consegne in prossimità dei negozi

La nota azienda svedese ha deciso di gestire le consegne dell’ultimo miglio affidandosi a mezzi di trasporto economici e dal basso impatto ambientale, per questo motivo nasce la nuova bici cargo a energia solare SunRider, grazie alla quale IKEA punta a diventare carbon neutral entro il 2030.

SunRider ha inizialmente debuttato, con una fase di test, nel negozio di Deft nei Paesi Bassi, è stata utilizzata per consegnare oggetti di piccole e medie dimensioni ai clienti residenti nei dintorni del negozio. La fase di test è andata bene e l’azienda ha deciso di dare la possibilità di utilizzare la nuova bici elettrica a tutte le sedi che ne faranno richiesta, Helene Davidsson, Sustainability Manager di IKEA ha dichiarato:

La SunRider può trasportare circa il 90% dei prodotti che sono venduti all’interno dei nostri magazzini ed emette il 98% in meno di CO2 di un furgone diesel tradizionale

La nuova SunRider vanta un’autonomia massima di 100 km ed è dotata di una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh, può essere ricaricata grazie ai pannelli solari montati sul cassone di carico che sono in grado di generare 545 W; il vano in questione è in grado di contenere un pallet EU di dimensioni standard e può essere utilizzato per trasportare carichi fino a 150 kg.

La Davidsson ha inoltre ribadito l’importanza dell’adozione di una simile soluzione da parte di IKEA con le seguenti parole:

Vogliamo poter servire sempre più persone e molti dei nostri futuri clienti vivranno in città con un accesso limitato ai trasporti. Questa iniziativa offre una grande opportunità per esplorare nuovi modi di consegnare a domicilio i nostri prodotti. La cargo-bike a energia solare sarà una preziosa aggiunta al servizio dell’ultimo miglio, in quanto offre un’alternativa silenziosa e priva di emissioni che può anche aggirare la congestione del traffico.

