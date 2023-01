La promozione era partita in occasione del periodo Natalizio e, come si sa, l’epifania tutte le feste (leggasi offerte) si porta via. Stiamo parlando dell’offerta Amazon sul servizio Audible dove sono in regalo ben 3 mesi per ascoltare tutti i podcast e gli audiolibri che volete. La promozione termina alle 23:59:59 del 8 gennaio 2023, vale dunque la pena valutarla.

Come ottenere i 3 mesi gratis di Audible

Non bisogna spendere nemmeno un euro per avere a disposizione per 90 giorni tutti i podcast e audiolibri del catalogo di Amazon, disponibili senza interruzioni pubblicitarie e ascoltabili ovunque e con qualsiasi cosa: su computer, dispositivi mobili (smartphone) e sugli Amazon Echo, anche offline.

Oltre al fatto che l’offerta è valida per i nuovi clienti e che per chi non ha sottoscritto un abbonamento ad Audible negli ultimi 12 mesi, c’è da sapere che, al termine di questi primi 3 mesi gratuiti, il piano si rinnova al prezzo di 9,99 euro. Ma per evitare problemi e brutte sorprese, è possibile disdire in qualsiasi momento, anche subito dopo la sottoscrizione (in ogni caso l’abbonamento terminerà dopo 90 giorni). Le condizioni e i termini della promozione li trovate qui.

Detto questo, non ci resta che lasciarvi al link per approfittare della promozione in questione Audible:

Clicca qui per ottenere gratuitamente 3 mesi di Audible

