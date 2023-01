Lenovo partecipa al CES 2023 e, in qualità di leader del settore dei PC, annuncia il lancio di una lunga serie di novità che andranno ad arricchire la gamma di notebook e altri dispositivi tech dell’azienda nel corso dei prossimi mesi. Le novità svelate da Lenovo in occasione del CES 2023 coprono praticamente tutti i segmenti del mercato, con tante novità assolute ed alcuni importanti aggiornamenti di dispositivi che, da tempo, sono già punti di riferimento del mercato. Da segnalare anche un completo aggiornamento della gamma Lenovo Legion con tanti nuovi prodotti dedicati al mondo del gaming. Vediamo, quindi, quali sono tutte le novità in arrivo da Lenovo.

Lenovo è protagonista del CES 2023: le novità pronte al debutto sul mercato

Il CES 2023 vede tra i principali protagonisti Lenovo. L’azienda, riferimento assoluto del mondo PC, ha svelato una lunga serie di novità che andranno ad arricchire la sua gamma nel corso dei prossimi anni. Si rinnova la linea di notebook di Lenovo (alcune novità erano già state anticipate a dicembre ma ora debuttano in pubblico al CES).

Tra le novità più interessanti c’è l’inedito Yoga Book 9i, notebook con doppio display OLED che punta a estendere il concetto di laptop proponendo tante nuove opzioni d’uso. Da segnalare anche un aggiornamento completo per la gamma Lenovo Legion con nuovi notebook da gaming, nuovi PC Desktop e nuovi monitor. Ecco i dettagli completi:

Si rinnova la gamma di Lenovo: tra le novità Yoga Book 9i con doppio display OLED e Yoga AIO 9i Desktop

Le novità svelate da Lenovo in occasione del CES 2023 sono davvero numerose. Per la sua clientela consumer, il brand annuncia il debutto sul mercato di diversi prodotti premium che abbinano un’elevata qualità costruttiva, prestazioni al top ed un design sempre più iconico. Tra le principali novità della gamma Lenovo si registra il debutto del nuovo Lenovo Yoga Book 9i.

Si tratta del primo notebook a doppio schermo OLED full size che offre maggiore flessibilità oltre a tutte le funzionalità garantite dalla piattaforma Intel Evo. Il notebook può contare sui processori Intel Core di 13° generazione. Da notare la presenza di una tastiera Bluetooth detachable che semplifica l’uso in multi-tasking permettendo di sfruttare al meglio le potenzialità del doppio schermo OLED.

Non manca il supporto alla Smart Pen disegnata da Lenovo che garantire un ulteriore plus in termini di produttività. Per quanto riguarda i display, il nuovo Yoga Book 9i può contare su due OLED PureSight da 13,3 pollici con risoluzione 2.8K, precisione del colore DCI-P3 al 100% e Dolby Vision HDR. C’è poi l’audio spaziale Dolby Atmos oltre ad una soundbar rotante a 360 gradi con altoparlanti Bowers & Wilkins.

Il progetto è una delle principali novità di Lenovo per il CES 2023. In merito al nuovo Yoga Book, Jun OuYang, Vice President of the Consumer Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo, evidenzia: “L’utente consumer moderno ha davanti a sé numerose sfide, la tecnologia è sempre più determinante per progettare, sviluppare e creare contenuti. Abbiamo costruito un nuovo portfolio Yoga per consentire alle persone di seguire le proprie passioni nel modo più semplice. Tutto ciò è ben evidente nel nuovo Yoga Book 9i, il primo laptop OLED full size al mondo a doppio schermo che risponde alle richieste dei nostri clienti di versatilità, mobilità e prestazioni”.

Tra le novità di Lenovo in occasione del CES 2023 c’è spazio anche per il nuovo Yoga AIO 9i Desktop. Si tratta della nuova evoluzione dell’All in One secondo Lenovo. Il PC propone un ampio display da 31,5 pollici di diagonale con i più recenti processori Intel Core, fino a i9 di 13° generazione, e GPU NVIDIA RTX Serie 40 per laptop.

Il PC è dotato di quattro altoparlanti Harman Kardon, audio spaziale Dolby Atmos, webcam a infrarossi da 5 Megapixel con otturatore elettrico e un design inedito ed elegante. La scocca è realizzata per il 75% di alluminio riciclato nel telaio del pannello e il 65% di plastica ABS riciclata post-consumo nella copertura superiore e inferiore della tastiera.

Non mancano le novità per la gamma laptop di Lenovo. L’azienda, infatti, ha presentato il nuovo Lenovo Yoga Slim 6i con display OLED fino a 14 pollici e formato di 16:10 oltre che con processori Intel Core di tredicesima generazione. Debuttano anche i nuovi Yoga 9i (14″, 8) e Yoga Slim 7i Carbon (13″, 8) che possono contare, anche in questo caso, sui nuovi Intel Core di ultima generazione.

In rampa di lancio c’è anche il nuovo laptop Yoga 6 (13″, 8) che registra il debutto dei più recenti processori AMD Ryzen 7000. Per il momento, Lenovo non ha ufficializzato la data di rilascio dei nuovi prodotti della gamma Yoga. Le varie versioni dei nuovi notebook di casa Lenovo saranno disponibili sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Da segnalare anche il debutto del concept Project Chronos con cui Lenovo anticipa un’esperienza virtuale senza visori e basata sul movimento di tutto il corpo. I movimenti vengono catturati tramite una videocamera di profondità avanzata in grado di replicare le azioni in tempo reale all’interno di un ambiente virtuale con rendering 3D. Il prototipo darà vita poi ad un prodotto definitivo che arriverà sul mercato, nel corso del prossimo futuro, con un diverso nome commerciale.

Lenovo rinnova anche la sua linea di tablet: c’è il Tab Extreme da 14,5 pollici

Tra i nuovi prodotti svelati da Lenovo c’è anche il nuovo tablet Lenovo Tab Extreme da 14,5 pollici. Si tratta di un tablet Android 13 con display OLED 3K e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9000. Da segnalare anche il supporto alla Lenovo Precision Pen 3 e la presenza di una tastiera a doppia cerniera che consente di trasformare il tablet in un vero e proprio notebook. Il nuovo Tab Extreme debutterà sul mercato italiano da febbraio 2023 con un prezzo di 1.499 euro.

La gamma di dispositivi portatili di Lenovo registra anche il debutto di Lenovo Smart Paper, evoluzione digitale di un tradizionale blocco note. Il dispositivo è dotato di un display touch E-Ink antiriflesso da 10,3 pollici che viene alloggiato in un leggero e resistente involucro di metallo. Il dispositivo è abbinato ad una Lenovo Smart Paper Pen con punta in feltro, latenza massima di 23 millisecondi e 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e sensore di rilevamento dell’inclinazione della penna.

Il nuovo Smart Paper può contare su ben 50 GB di spazio d’archiviazione e consente la sincronizzazione in cloud per il backup dei propri file su diversi dispositivi Android, iOS e Windows. Lenovo ha confermato l’arrivo in Italia del nuovo Smart Paper che sarà disponibile, già da gennaio 2023, al prezzo di partenza di 499 euro.

Debutto in pubblico per i nuovi modelli Lenovo svelati lo scorso dicembre

Ricordiamo che Lenovo, lo scorso mese di dicembre, aveva già ufficializzato alcune delle novità che saranno esposte in questi giorni al CES 2023 di Las Vegas (maggiori dettagli li trovate nel link qui di sotto). Tra i modelli già anticipati nelle scorse settimane e in mostra per la prima volta alla fiera dedicata al mondo dell’elettronica troviamo i nuovi ThinkPad X1, in arrivo nelle varianti Carbon (11° generazione), Yoga (8° generazione) e Nano (3° generazione) oltre alla nuova gamma ThinkVision con monitor dotati di pannello IPS con tecnologi Mini LED e varie soluzioni dedicate alle videoconferenze.

Non mancano, inoltre, i nuovi IdeaPad. Lenovo ha già confermato l’arrivo di modelli aggiornamenti come IdeaPad Pro 5/5i, IdeaPad Slim 5/5i e IdeaPad Flex 3i Chromebook. I nuovi prodotti di Lenovo possono contare sui Ryzen 7000 e sulle nuove NVIDIA RTX 40 per laptop (disponibili con gli IdeaPad Pro). Per il Chromebook, invece, c’è il nuovo Intel Processor serie N. Spazio anche ai Mini PC Windows con la gamma IdeaCentre Mini, dotata dei nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione, e per il tablet Smart Tab M9 con sistema operativo Android e SoC MediaTek G80.

Lenovo Legion rinnova la sua gamma: nuovi laptop, PC desktop e monitor per il gaming

Il CES 2023 è anche l’occasione per scoprire le novità della gamma Lenovo Legion che rinnova il suo ecosistema di prodotti per il gaming con tante soluzioni inedite. In arrivo ci sono nuovi laptop per il gaming oltre che nuovi PC Desktop in grado di offrire prestazioni da record, sotto tutti i punti di vista.

Da segnalare, in particolare, il debutto dei nuovi Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7. Si tratta dei nuovi notebook da gaming di riferimento per la gamma del brand. Le due nuove macchine per il gioco possono contare su di un display da 16 pollici ed arrivano sul mercato con il supporto delle ultime novità hardware presentate da Intel, AMD e NVIDIA.

I nuovi Lenovo Legion, infatti, potranno contare sui processori Intel Core di tredicesima generazione e sui processori AMD Ryzen serie 7000. Non mancheranno, naturalmente, le nuovissime NVIDIA GeForce RTX Serie 40 per laptop, appena presentate proprio al CES 2023 da NVIDIA. Da segnalare, inoltre, la presenza del sistema ColdFront 5.0 con Hybrid Thermals, con una camera di vapore che copre sia CPU che GPU o una camera di vapore dedicata per la CPU con una condotta di calore ibrida per GPU NVIDIA GeForce RTX.

A gestire le temperature della CPU ci pensa un sistema con infusione di metallo liquido in grado di garantire la possibilità di spremere al massimo le CPU senza throttling termico. Il TDP totale arriva a 235 W. Grazie al chip Lenovo LA AI, inoltre, le prestazioni crescono ancora, con un ulteriore miglioramento dei frame per secondo ed un’esperienza di gioco ancora più completa. Il display è un 16:10 WQXGA 2560 x1 600 pixel che supporta una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240Hz.

Lato autonomia, invece, troviamo la batteria Super Rapid Charge che porta fino a 99,99 Wh la capacità totale. In gamma c’è spazio anche per i Lenovo Legion Pro 5i e Lenovo Legion Pro 5, anche in questo caso supportati dagli ultimi processori AMD e Intel e dalle schede grafiche di casa NVIDIA. La scheda tecnica comprende anche i display Lenovo PureSight da 16 pollici a 16:10 WQXGA con frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz e la batteria Super Rapid Charge Pro da 80 Wh.

Tra le novità di Lenovo Legion in mostra al CES c’è anche il nuovo Lenovo Legion Tower 7i, nuovo riferimento della gamma desktop che propone configurazioni davvero complete (con Intel Core di tredicesima generazione e GPU NVIDIA RTX Serie 40), fino a 64 GB di memoria RAM DDR5, dissipatore di calore VRM più grande, con sei ventole ARGB e sistema di raffreddamento liquido opzionale.

Da notare la possibilità di configurazione il PC con un massimo di 6 TB di spazio d’archiviazione SSD e con alimentatori fino a oltre 1200 W. In gamma c’è spazio anche per i nuovi Lenovo Legion Tower 5i e Lenovo Legion Tower 5 che ripropongono una dotazione tecnica di altissimo livello con varie combinazioni di processori Intel e AMD oltre schede video NVIDIA e AMD di ultima generazione.

A completare la gamma di novità di casa Lenovo Legion ci sono nuovi monitor da gaming. Da segnalare, ad esempio, il debutto del nuovo Lenovo Legion Y27qf-30. Il monitor è da 27 pollici con risoluzione QHD, refresh rate di 240 Hz, overcloccabile a 250 Hz, e tempo di risposta di 0,5 ms. Il monitor è certificato HDR 400 VESA e può contare su di una gamma di colori del 125% sRGB e 95% DCI-P3 del pannello IPS. Molto interessante anche il nuovo Lenovo Legion Y27f-30 con pannello IPS da 27 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz, con possibilità di overclock fino a 280 Hz.

Per il momento, non sono ancora state rivelate informazioni precise in merito alle tempistiche di lancio dei nuovi prodotti Lenovo Legion. Notebook, PC Desktop e monitor del brand di Lenovo dedicato al mondo del gaming dovrebbero arrivare sul mercato italiano già nel corso del primo semestre del 2023. Ulteriori aggiornamenti arriveranno, senza dubbio, nei prossimi giorni.

