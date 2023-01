Al CES 2023, in corso di svolgimento in questi giorni a Las Vegas, c’è spazio anche per SwitchBot, azienda specializzata in prodotti per la smart home. La compagnia, famosa per aver creato dispositivi per premere gli interruttori, aprire le serrature o chiudere le tende, ha annunciato SwitchBot Hub 2, il primo a offrire il supporto allo standard Matter.

SwitchBot Hub 2

Nato come evoluzione di SwitchBot Hub Mini (qui la nostra recensione), l’unico finora a catalogo per la compagnia, il nuovo smart hub rappresenta una sorta di combinazione tra l’hub precedente e il sensore di temperatura con display (ve ne abbiamo parlato qui). All’interno di SwitchBot Hub 2 troviamo infatti le stesse funzioni per il rilevamento della temperatura e dell’umidità, mostrate su uno schermo LCD a cristalli bianchi.

Non è questa la sola funzione ereditata dal predecessore, visto che abbiamo anche il controllo a infrarossi, con una copertura aumentata rispetto al modello originale per coprire una superficie maggiore. Il nuovo dispositivo, alimentato a corrente e dotato di connettività WiFi per essere integrato nella rete domestica, permette di gestire alba e tramonto così da creare automazioni personalizzate che includono gli altri prodotti dell’ecosistema SwitchBot.

Sullo schermo sono inoltre presenti due pulsanti che possono essere utilizzati per avviare altrettante scene predeterminate o per controllare uno dei dispositivi connessi. SwitchBot Hub 2 offre, oltre al supporto al protocollo Matter, anche quello al Bluetooth, così da interagire con i dispositivi già esistenti che ancora non supportano il nuovo standard, risultando così una soluzione perfetta per chi ancora non possiede un hub di questo produttore.

Grazie al supporto a Matter diventa più semplice collegare i dispositivi del brand ad altre piattaforme che supportano lo standard, come Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings e molti altri. SwitchBot inizierà a supportare Matter a partire dai controller per le tende nel mese di febbraio, mentre nei mesi successivi arriverà il supporto alla serratura e al Bot originale. Tutti i dispositivi WiFi del brand inoltre saranno aggiornati per supportare direttamente Matter, senza che sia necessario acquistare il nuovo hub.

SwitchBot Hub 2 sarà in vendita a partire dal mese di marzo al prezzo di 69 dollari.